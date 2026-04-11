Lejárt lakcímkártyával riogató átverős e-mailek terjednek a választással kapcsolatban

Szándékosan megtévesztő e-mailt küldenek csalók a Magyarország.hu ügyfélszolgálata nevében, melyben a lakcímkártyájuk „bizonytalan státuszával” riogatják a címzetteket. A levél szerint az érvénytelen lakcímkártyával rendelkező állampolgárok a vasárnapi választáson sem vehetnek részt - ez azonban nem igaz.

„Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy a „FONTOS: Lakcímkártya érvényességi ellenőrzés” tárgyú levél szándékos félrevezetés, az abban szereplő állítások valótlanok. A magyar állam egyetlen szervezete sem küld ilyen levelet”

- figyelmeztet mindenkit az Energiaügyi Minisztérium.

Mint ők is írják, valójában már nem is kell lakcímkártya a szavazáshoz, elég egy érvényes személyi, útlevél vagy jogosítvány.