Mészáros Lőrincék tárgyaltak a Bászna Gabona átvételéről

Mészáros Lőrinc agrárérdekeltségei tárgyaltak a becsődölt mátészalkai Bászna Gabona átvételéről, erre azonban végül nem került sor - írja az Átlátszó egy megszerzett üzenetváltásra hivatkozva.

Ebben Makai Szabolcs (Mészáros több cégének, így az Opus Global, a Talentis és az Agrolink igazgatója) arról beszél a már a csőd szélén álló Bászna Gabona tulajdonosával, Szilágyi Gábornak, hogy „mégis megnézné a cég pénzügyi helyzetét”,és hogy a „tulajjal” (ez Mészáros Lőrinc lehet) arról beszélgettek, hogy lehet, mégis átveszik a céget, hogy az ne boruljon be.

Mészáros végül nem szállt be a csődbemenő Bászna Gabona Zrt.-be, a cég több milliárdos hiányt hagyott maga után, és több tízezer tonnányi gabonának is nyoma veszett. A pénzükhöz nem jutó gazdákat a kormány fizette ki 6,5 milliárd forinttal fizette ki, a cégvezető tulajdonost, Kósa Lajos rokonát pedig letartóztatták.