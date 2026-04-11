Olyan fagy volt, hogy az országos hidegrekord is megdőlt hajnalban

Soha nem volt még olyan hideg április 11-én, mint most szombat hajnalban: a Nyírségben mínusz 7,4 fokot mértek, ez hidegebb, mint az eddigi, még 1995-ben mért napi rekord - írja az Időkép.

Szombaton napközben visszatér a tavaszias idő, bár még elég hűvöskés lesz. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet, hosszabb-rövidebb napos időszakokra mindenhol lehet számítani, csapadék nem várható.

Vasárnap a nagyon korán szavazók még fagyközelben indulnak el (az országos átlag két fok körül lesz), de utána gyorsan melegszik az idő, napközben 14-19 fokig. Az ország nagy részén sok napsütés lesz, nyugaton lehetnek tartósabban felhős tájak, de eső ekkor sem várható.