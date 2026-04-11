Rákay Philip 1867-ről: Mi, magyarok akkor is megbocsátottunk, és kezet nyújtottunk gyakorlatilag a szabadságharcunk eltipróinak

„Ezen a helyen 1867 nyarán – talán emlékszik mindenki a tanulmányaiból – bizony a kiegyezés egyik emblematikus pillanata született meg, amikor Ferenc Józsefet és Sisit itt, a Mátyás templomban megkoronázták magyar királlyá és királynévá. Ez a kiegyezés egy fontos pillanata volt. Mi, magyarok akkor is megbocsátottunk és kezet nyújtottunk gyakorlatilag a szabadságharcunk eltipróinak” – mondta Rákay Philip a Fidesz budapesti kampányzáró eseményén a Szentháromság téren.

Úgy folytatta: „Ma egy egészen másfajta kiegyezés kell. Nem kell lecövekelnünk egyetlenegy irányban sem. A hazánk érdekében jóban kell lennünk a Nyugattal, a Kelettel, és az amerikaiakkal éppúgy, mint az oroszokkal, a kínaiakkal, meg a törökökkel. Éppúgy, mint ahogy Orbán Viktor jóban a patrióta nyugat-európai politikusokkal, azokkal, akik reméljük, hogy 1-2 éven belül komoly pozíciókat fognak majd elfoglalni az Európai Unióban.”

Ezzel vezette fel az idei kampány valószínűleg utolsó A szabadság vándorai előadását.