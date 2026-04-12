Kétszázan is meghalhattak Nigériában egy piacot ért légicsapásban

Nigériai katonai repülőgépek szombat éjjel egy falusi piacot bombáztak az ország északkeleti részén, miközben iszlamista fegyvereseket támadtak – írja a Reuters.
Az incidens Yobe állam egyik falujában történt, Borno állam határához közel. Egy helyi önkormányzati képviselő és a lakosok vasárnapi beszámolói szerint legalább 200 civil halálától tartanak.
Nigéria északkeleti részén a Boko Haram és az Iszlám Állam Nyugat-Afrikai Tartománya (ISWAP) nevű terrorszervezetek 2009 óta folytatnak véres felkeléseket, amelynek eddig tízezrek estek áldozatul, és emberek millióit űzték el otthonaikból. Az áldozatok jelentős része muszlim. Donald Trump amerikai elnök tavaly novemberben a keresztény közösségek védelme miatt belengetett egy nigériai katonai beavatkozást is.
