Malmok elleni orosz támadás, tiszás Hulk és gumiabronccsá változó Magyar Péter – így szállták meg álmainkat a választások

Elárasztottak minket a levelek pénteki felhívásunkra, melyben arra kértük olvasóinkat, hogy írják meg, ha mostanában álmodtak a választással. Amennyire intenzív volt ez a kampány, ez nem túl meglepő, de tényleg rengeteg bizonyítékot kaptunk arról, hogy mennyire megszállta a pszichénket is ez az időszak. Sőt, mint olvasóinktól megtudtam, létezik tematikus csoport is, ahol a politikai álmokat gyűjtik.

A levelek jelentős százaléka szólt olyan álmokról, amikor olvasóink azt élték át alvás során, hogy valamiért nem tudnak szavazni vagy hogy kiderült, rosszul töltöttek ki a szavazólapjukat. Kaptunk beszámolókat otthonhagyott személyis álmokról épp úgy, mint egy olyan álomról is, amikor valaki átaludta az egész választást, és este hétkor ébredt fel.

De voltak még extrémebb esetek is, Nóri például azt álmodta, hogy valahogy átkerült az ukrán kisebbségi névjegyzékbe, ezért nem szavazhatott pártra, majd amikor megpróbált ráírni emiatt a szavazólapra, nem fogott a tolla. És volt olvasónk, aki álmában simán behúzta az ikszet Tiszára, és csak utólag olvasta el, hogy a papírlapon valójában az volt a kérdés, hogy „Ki hozza be az ukránokat Magyarországra?”.

De akadt olyan olvasónk, akinél az élet más színterére is áthullámzott ez a jelenség, Rita például arról számolt be, hogy álmában Orbán Viktor megakadályozta, hogy megvédje a kész doktori disszertációját. Zsófia pedig arról álmodott, hogy hatalmas paksamétát kapott a szavazáskor, mindenféle logikai feladvánnyal: „Próbáltam mindenféle szerialitási logikát követni a feladatoknál, például bekarikázni a nagy T-betűket, remélve, hogy így a Tisza fog, hogy a nagy T valójában Toroczkaira utal illetve egy nagy kettős keresztre, és a Mi Hazánkra adtam le a szavazatomat. :((( Gondolom nem kell megjegyeznem, hogy verejtékben fürödve ébredtem, és holnap felkeresek egy új pszichológust is.”

Volt még olvasónk, akinek az álmában visszaköszöntek a miniszterelnök sablontémái: Péter Hollandiában él, és a munkahelyére ment be Orbán kampányolni. „Utána odamentem hozzá, és mondtam neki, hogy élőben egész jó a meggyőzőképessége, de persze én nem rá fogok szavazni. Erre elkezdte mondani, hogy »dehát fiatalember, ön teljesen félreérti a helyzetet, hiszen az ukránok és a háború….«, úgyhogy kitessékeltem a bolt ajtaján és kulcsra zártam utána. Az tűnt még fel, hogy Viktor élőben milyen alacsony. Ezt kb a győri nagyot ment kampánygyűlése után álmodtam.”

Az is visszatérő élménye volt olvasóinknak, hogy álmuk nyomán lepődtek meg azon, mennyire hatással van a mindennapjaikra a kampány és a politika, és nem túl meglepő módon Orbán Viktor és Magyar Péter is sokuk álmában felbukkant. Voltak olyanok, akiknek jutott azért Radnai Márk, Dobrev Klára, Lázár János vagy Kapitány István is az álmában, sőt, az egyik álomban Gyurcsány Ferenc is feltűnt, pedig neki már nem sok köze volt ehhez a kampányidőszakhoz. A legmeglepőbb álom talán azé az olvasónké volt, akinek álmában a fideszes és terhes Lovas Rozi nyerte meg a kilencedik kerületi körzetet, akit utána csalódottan számon is kért, mire Lovas felmondta az összes ismert fideszes propagandát.

Abban persze nagy különbségek voltak, hogy kinek milyen szerepben tűntek fel a politikusok az álmában. Viki például arról mesélt, hogy bár határozottan nem jön be neki Magyar Péter, „de a rendszerváltás iránti vágy úgy tűnik, mindent felülír, mert ebben az álmomban Magyar Péterrel voltam situationshipben. Messengeren írogattunk egymásnak és bár igyekeztem cool lenni, éreztem, hogy beleszeretek. Akkor ébredtem fel, amikor véletlenül elküldtem egy szívecskét és elkezdtem magyarázkodni. Ébredés után csak arra tudtam gondolni, hogy »bakker, hát komolyan már, ezt nem hiszem el, még álmomban is ez a téma?!« Mindenestre ezután még a Tavaszi szelet sem tudtam ugyanolyan szemmel nézni.”

Andrea rövid időn belül mindkét listavezetővel álmodott, és beszámolója elég jól összefoglalja az elmúlt hónapok közhangulatát: Magyar Péter álmában fagyizni hívta el, míg Orbán a Lidl bejáratát állta el, és „idegesen, dühösen rámförmed, miközben rám mutogat, hogy ha nem Rá szavazok, elviszi a kisfiaimat háborúba!!!”

Hanna is a Tisza vezetőjével álmodott, egészen furát: „Magyar Péter az országjáráson a beszédeiben olyan információkat osztott meg, amiből egyértelmű lett, valaki szivárogtat neki a Fideszből. Végül megnyerte a választást és a választási beszédén mondta, hogy »valaki nélkül ez nem ment volna!«. Majd felhívta a színpadra Gulyás Gergelyt és megcsókolták egymást, majd bejelentették, hogy romantikus kapcsolatban vannak.”

Több olvasónk is mesélt olyan álomról, amiben végül a Fidesz nyert, de a legerősebb kapcsolódó álomtörténettel Márton jelentkezett: „Az én remek álmom 1-2 hete az volt, hogy magyar petiből egy gumiabroncs lett a választások előtt néhány nappal, elgurult és itt hagyott minket, emiatt visszalépett a teljes tisza párt, én elsírtam magamat hogy nem lesz változás, és vegül újra a fidesz nyert ennek köszönhetően 💀”

A beszámolók egy másik nagyobb halmaza olyanoktól érkezett, akik vagy az ellenzéki választási győzelmet és az azt követő ünneplést álmodták meg előre, vagy épp ellenkezőleg, sima Fidesz győzelem utáni letargia kísértette őket álmukban. Barna például az utóbbi időben rengeteg időt töltött mandátumkalkulátorokkal, így amikor álmában látta, hogy Miskolcot és Békéscsabát is viszi a Fidesz, tudta, hogy ezzel megvan a kormánypárt győzelme. Volt viszont, aki a győzelem után stagediveoló Magyarról álmodott, míg más arról, hogy a Tisza kapta ugyan a legtöbb szavazatot, de a Fidesz a Mi Hazánkkal tudott kormányt alakítani.

Hogy a kampány mennyire meg tudja határozni álmainkat, azt jól jelzi Gábor esete: „pénteken reggel azt álmodtam, hogy az oroszok hamiszászlós művelet keretében felrobbantottak néhány malmot. Ilyen klasszikus szélmalmok voltak, ahol a lisztet őrölték volna a péksüteményekhez, amiket a pennyben akartam volna venni reggelire. Így viszont nem lehetett péksüteményeket venni sehol, és ezen a ponton felriadtam az álmomból. Azt hiszem ezt az álmot hormuzi szoros lezárása is inspirálta. Meg az is, hogy elalvás előtt már a reggelimen gondolkoztam...”

Több olvasónk is számolt be arról, hogy a Partizán is felbukkant álmában, volt, aki például ott nézte, ahogy Rogán Antalt elviszik bilincsben, miközben a stúdióban Gulyás Gergely és Lázár János tálal ki mindenről Gulyás Mártonnak. Az elszámoltatásszerű jelenetek mások álmaiban is előjöttek, volt aki arról mesélt, hogy az álom „a választások után játszódott, ahol fel volt állítva egy hatalmas óriáskerék, vagyis egy ahhoz hasonló szerkezet, ami előtt a leköszönő kormány tagjai álltak. Egyenként oda kellett lépniük,elmondaniuk hogy mit tettek, belekapaszkodniuk a kerékbe majd Magyar Péter rosszul létig megpörgette ezt a »szerencse« kereket. Körben nagy tömeg állt, amint egyikük végzett és szomorúan elkullogott jöhetett a következő, semmi erőszak csak mint az oviban mikor jól megpörgetnek a játszón azon a pörgős valamin és utána a világod nem tudod.”

Kaptunk pár kifejezetten nyomasztó és/vagy erőszakos beszámolót is, melyek ismertetésétől eltekintenék, de szintén arra utaltak, hogy sokunk életébe jobban beszivárgott ez a kampány, mint amennyire az ideális lett volna.

Voltak, akik tudatalattiját a titkosszolgálati szálak mozgattál meg. Gabi arról mesélt, hogy álmában „Pálinkás Szilveszter százados valahogy megtudta a címemet, átjött hozzám, és segített diplomamunkát írni, hogy befejezzem még a vasárnapi választás előtt. Én viszont annyira izgultam, hogy azt sem tudtam, miről írom, úgyhogy ezt gyorsan lekevertem, és valahogy eljutottunk egy titkosszolgálati akcióba, egy nyomortelep jellegű helyre, ahol valamilyen küldetést kellett teljesítenünk. Megtanított lőni, aztán pogácsát ettünk, ő csak a felét ette meg, mert zajt hallott es ledobta a földre, ami kicsit rosszul esett, mert én sütöttem. Itt felébredtem, és szomorúan konstatáltam, hogy nem írtuk meg a diplomamunkámat, es nem is majszoltam pogácsát Pálinkás Szilveszterrel:(”

Orsi pedig azt mesélte, hogy „a férjemmel beülünk egy kocsmába sörözni. Az asztalunk előtt egy parkoló. Egyszercsak a szemben lévő épületből kilép Szijjártó Péter egy slimfit farmer rövidnadrágban, farmerszürke pólóban, és beül egy vajszínű Ladába. A férjemmel egymásra nézünk, végtére is ezért jöttünk, hogy megfigyeljük. Ekkor Szijjártó odajön az asztalunkhoz, és kikéri magának, hogy mi kémkedünk utána. »Mi csak sörözünk« – mondtam, és belekortyoltam a sörbe.”

Több olvasónkat is a fideszes celebvilág viselhette meg. Péter arról írt, hogy álmában „valamilyen fesztiválon voltam, ahol épp Edda koncert készülődött, én felálltam egy sörpadra, ahonnan azt láttam, hogy Rob Schneider közeledik hozzánk. Amikor belépett a helyiségbe/sátorba, akkor előrántott egy fegyvert és combon lőtt, miközben a háttérben Pataky Attila énekelt”.

Fanni pedig még ennél is ijesztőbbet álmodott: „Meghívtak vendégségbe, vacsorázni egy szép, nagy házba. Jól öltözött vendégek között várakoztam, egyszer csak megjelent Hajdú Péter is. A házigazda elmondta, hogy ezt a vacsorát Péter azért rendezi, mert itt most mindenkinek le kell nyilatkoznia előre, hogy a fideszre fog szavazni, és amíg ez meg nem történik, senki nem megy sehova. Ezt még jóval azelőtt álmodtam, hogy Hajdú Péter valóban megjelent volna az orbánviktoros interjúval, ijesztő már önmagában az is, hogy hogyan raktározta el az agyam éppen őt, soha nem nézem a műsorait. Amikor elmeséltem a munkahelyemen, az egyik munkatársam csak annyit mondott, hogy ilyen biztos igazából is van.”

Sára álmában viszont Víg Mihály bukkant fel: „Orbán Viktor a Lehel csarnok mellett, egy ellenzéki tüntetés után tartotta az egyik utolsó kampány beszédét. Kíváncsiságból egy kis csoporttal ott maradtunk a tüntetés után, hogy meghallgassuk. Még volt talán fél óra Orbán Viktor beszédéig, egyenlőre nem volt senki a téren. A holt időben Víg Mihály zongorázott a Werckmeister harmóniák filmzenéjéhez hasonló dallamokat. Telik az idő, és nem jön senki. Orbán Viktor néha kinéz a takarás mögül, kémleli a messzeséget, de nem lát senkit csak minket, az ellenzéki tüntetők kis csoportját. Amikor már kezdődne a beszéd, de még mindig nem jött senki, észreveszem, hogy könnyek gyűlnek Orbán Viktor szemében. Kicsit meg is sajnálom, hogy senki nem kíváncsi rá. A beszéd végül elmarad, helyette leülünk közösen egy asztalhoz: az asztalfőn Víg Mihály, az asztal egyik végében Orbán Viktor ül. Mindannyian koccintunk egy-egy pohár fehér borral.”

Richárd nemcsak az álmát mesélte el, hanem elküldte az illusztrációt is, amit egy barátja készített beszámolója után AI segítségével: „1 héttel ezelőtt azt álmodtam, hogy a mihazánkon csúszott el a Tisza kétharmad, erre a haverjaim közölték velem, hogy de hát ők rájuk szavaztak (mihazánkra).Ennek hatására kék Hulkká változtam, ők pedig izomagyú ultra hungarista betyárokká (pödört bajusz, betyár kalap, piros-fehér-zöld felső test) és szanaszét vertük egymást pártpolitikai túlfűtöttségünkben.A végén mindannyian ki lettünk ütve, majd az egyik haver édesanyja megérkezett a helyszínre, aki mindannyiunk szájába be tömött egy-egy narancsot.”

A tényleg rengeteg beérkező álomból a végére még egy igazi horrorsztori, Andától: