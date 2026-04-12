„Minden településen tudom, hogy ki hány kiló, és ki hány forintot ér. Mindent tudok mindenkiről!” – hangzik el egy szabolcsi fideszes képviselőnek tulajdonított hangfelvételen

„Értsétek meg, hogy minden településen tudom, hogy ki hány kiló, és ki hány forintot ér... ...én vagyok ennek a választókerületnek a gazdája politikai gazdája” – ez hangzik el azon a hangfelvételen, amelyet a DE Akcióközösség hozott nyilvánosságra és amelyről azt írják, Kovács Sándor fideszes képviselő beszél rajta.

A hangfelvétel azzal kezdődik, hogy – a DE Akcióközösség szerint – Kovács arról beszél, hogy töltsék ki a szimpatizánsokkal azt a dokumentumot, amelyekre telefonszámokat is rögzítenek, hogy fel tudja hívni őket a választás napján. Ezután ajándékcsomagok kerülnek szóba. A képviselő arról beszél, hogy húsvétra „megpróbál” összeállítani családoknak ajándékcsomagokat.

Abból, hogy a képviselő kiket szólít meg és egy, a felvételen hallható nő elmondásából is arra lehet következtetni, hogy ezen a rögzített megbeszélésen kisebbségi, feltehetően roma kisebbségi vezetőknek beszél Kovács.

„Kisebbségi vezetőként én már 35 éve dolgozom, és megmerem azt mondani, hogy az előző évi ciklusokban a választásokat egy kisebbségi vezető akár cigány, akár magyar választókat, amit mi a papírformán megígértünk, tehát akit mi mozgatunk és hozunk, azok mind biztosak... ...nekünk ezek az emberek ugyanúgy megvannak” – mondja a felvételen hallható nő. Ezután hangzik el Kovács szájából:

„Értsétek meg, hogy minden településen tudom, hogy ki hány kiló, és ki hány forintot ér... ...én vagyok ennek a választókerületnek a gazdája politikai gazdája. Mindent tudok mindenkiről!”

Még később azt mondja: „Szállító embereket és járműveket lehet használni. Ez, hogyha valakinek üzemanyagba kerül, akkor szóljon... ...és akkor azt mi fogjuk fizetni”. A felvételt a DE AKcióközösség Facebook-oldalán lehet meghallgatni.

A felvétel hitelességéről megkérdeztük Facebook-oldalán elküldött üzenetben Kovács Sándort, ám eddig nem reagált. Amit meg lehet állapítani, hogy valóban úgy beszél a felvételen hallható férfi, ahogy Kovács Sándor képviselő. Itt van például összehasonlításképp ez az öt évvel ezelőtti parlamenti felszólalása.

A DE Akcióközösség forgatta a két hete bemutatott „A Szavazat Ára” című dokumentumfilmet, amely a szavazatvásárlásokról szólt és nagy sikert futott be, a Youtube-on már 2,2 millió ember látta. Ugyanők a szavazás napján, vasárnap több ezer önkéntessel mennek a legzűrösebb településekre, hogy jelenlétükkel akadályozzák a szavazatvásárlásokat.