Óráid vannak hátra, Orbán – jósolta meg a kormányváltást nyolc éve egy londoni magyar

A 2018-as választási nap egyik emlékezetes momentuma volt, amikor a köztévé londoni tudósítója épp arról beszél, milyen sokan állnak sorban szavazásra várva még pár perccel a zárás előtt is, és a háttérből egy erőteljes férfihang harsogta túl a riportert:

„Orbán! Óráid vannak hátra, Orbán! Takarodj, Orbán!”

Eddig abban a hitben éltünk, hogy a londoni Nostradamusnak nem lett igaza, hiszen a választáson a Fidesz újabb kétharmados győzelmet aratott. Pedig valójában igaza volt, Orbán uralmából tényleg órák voltak hátra, és számításaink szerint

70 ezer 227 óra

telt el 2026. április 12-ig. Mert most már minden jel arra mutat, hogy a választási eredmények alapján nem Orbán Viktor lesz a következő miniszterelnök.