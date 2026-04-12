Van, ahol még csak nemrég nyíltak a szavazókörök

Peruiak tömegei szavaznak vasárnap, hogy új elnököt és kongresszusi képviselőket válasszanak. Több mint 30 elnökjelölt indul az első fordulóban, de mivel nincs egyértelmű esélyes, és egyik komoly jelölt sem közelíti meg az első körös győzelemhez szükséges 50 százalékot, biztosnak tűnik a június 7-i második forduló.

2018 óta Peru nyolc elnököt fogyasztott el, ami miatt sokan nem hiszik, hogy az új vezetés képes lesz kitölteni az ötéves mandátumot. A bizalomhiány miatt rendkívül sokszínű a jelöltek mezőnye: indulnak tapasztalt politikusok, egy szélsőjobboldali üzletember és még egy tévés humorista is. A legismertebb jelölt Keiko Fujimori, aki negyedszer indul az elnöki posztért, korábban mindhárom alkalommal bejutott a második fordulóba.

Peruiak várnak Limában arra, hogy szavazhassanak Fotó: CONNIE FRANCE/AFP

A kampány központi témája a közbiztonság: az utóbbi években drasztikusan nőtt a gyilkosságok és zsarolások száma, ezért a jelöltek nagy részeazt javasolja, hogy a hadsereg kapjon nagyobb szerepet a belső rend fenntartásában.

A választásnak geopolitikai tétje is van az elemzők szerint, Peru ugyanis egyre szorosabb gazdasági kapcsolatokat ápol Kínával, amely már az ország legnagyobb kereskedelmi partnere és jelentős befektető a bányászatban és az infrastruktúrában. A szavazás helyi idő szerint este 5-kor zárul, az első eredmények pedig nem sokkal ezután várhatók. (Reuters)