WSJ: Trump tömegesen adna kegyelmet az elnöki ciklusa végén mindenkinek, aki megközelítette az Ovális Irodát

Donald Trump a Wall Street Journal információi szerint azt mondta, hogy második elnöksége végén tömegesen fog kegyelmet adni legközelebbi tanácsadóinak és alkalmazottainak. Ezt az elmúlt évben kötetlen beszélgetések során ígérte meg nekik. „Megbocsátok mindenkinek, aki 60 méteren belül megközelítette az Ovális Irodát” – mondta állítólag az elnök egy nemrégiben tartott találkozón, amivel a teremben mindenkiből nevetést váltott ki, írja a lap.

A WSJ szerint Trump ezt már korábban is említette, csak akkor még szűkebb kört említet. Azt mondta, hogy mindenkinek kegyelmet ad, aki 3 méteren belül megközeítette az Ovális Irodát. Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára azt mondta az információkkal kapcsolatban: „A Wall Street Journalnak meg kellene tanulnia elfogadni a vicceket. Az elnök kegyelmi joga azonban korlátlan.”

Második elnöksége kezdete óta Trump több mint 1800 embernek adott kegyelmet. Hivatalba lépésének első napján feltétel nélküli kegyelmet adott 1500 embernek, akik részt vettek a Capitolium elleni 2021. január 6-i támadásban, beleértve azokat is, akiket a rendfenntartó erők megtámadásával vádoltak vagy ítéltek el.

Trump kegyelmet adott például George Santos volt kongresszusi képviselőnek is, aki bűnösnek vallotta magát elektronikus csalás és személyazonosság-lopás vádjában. Az elnök enyhítette Santos hétéves börtönbüntetését, így három hónap után szabadulhatott. „Úgy hazudott, mint az őrültek” – mondta Trump akkoriban. „De 100 százalékig Trump mellett állt.” (The Guardian)