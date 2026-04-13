A Fidesz az időközi választáson is csúnya pofonokat kapott

Nyolc településen tartottak időközi választást is vasárnap. Ezek között három tízezer főnél nagyobb település is van, a Fidesznek itt sem termett sok babér.

A XVIII. kerületben a független Fehér Szilvia 24 százalékponttal legyőzte a fideszes Kádár Tibort.

Különösebb tétje nem volt a választásnak, tekintve, hogy a DK-Jobbik-Momentum-MSZP-Párbeszéd pártszövetségnek 13, a Fidesznek 5, a Mi Hazánknak és az LMP-nek 1-1 képviselője van a képviselő-testületben.

A független Fehért a baloldali pártszövetség támogatta.

Halászteleken is bukott a Fidesz, ez viszont már meglepetés a javából, mivel a testület többsége fideszes, és a választást is egy fideszes képviselő halála miatt írták ki.

A független Sziklai Tamás 51 százalékot ért el, a fideszes Ágics József 43, a DK-s Csipai András 5 százalékot ért el.

Gárdonyban már nem indult fideszes jelölt, noha 2006 és 2024 között uralták a kisvárost. Most a várost vezető Velencei-tó Információs Társadalmáért Egyesület jelöltje nyert 43 százalékkal a kutyapárti Pance Lóránt Márton (22 százalék) előtt.

Ott indult függetlenként Kovacsics Imre is, aki a fideszes korszakban a fürdőt vezette, az új vezetés megköszönte a munkáját. A független jelölt úgy akar helyi önkormányzati képviselő lenni, hogy nem Gárdonyban, hanem a 80 kilométerre fekvő Balatonfüreden. Ő volt az, aki egy papírmasét hagyott maga után, és aki győri fürdőigazgatóként – egy hangfelvétel szerint – „fasz városnak” nevezte Győrt.