A nagyvárosokban tarolt, Budapesten mindenhol 60% fölött a Tisza, a Fidesz-lista egy helyen 25%-ot sem kapott

Ha megnézzük egyéni választókerületi szintre bontva a vasárnapi pártlistás eredményeket – ezek kissé még változhatnak, amikor szombaton megszámlálják az átjelentkezéses és külképviseleti szavazatokat tartalmazó szavazókörök voksait is –, akkor térképre téve nagyon látványos, hogy a Tisza a nagyvárosokban teljesített felül, valamint olyan helyeken, ahol erős saját jelöltje volt, mint például a dunaújvárosi körzetben Nagy Ervin.

A Tisza listája sehol nem kapott 40 százaléknál kevesebb szavazatot, és csak 28 olyan választókerület volt, ahol a támogatottsága nem érte el az 50 százalékot. A leggyengébb eredményt a mátészalkai körzetben érték el, itt 41,6 százalékot kapott a pártlistájuk. A másik végletet az a 25 körzet jelenti, ahol 60 százalék fölött szerepeltek. A legjobb pártlistás eredményüket a budapesti 5. számú (VI. és XIII. kerületi) választókerületben érték el 68,52 százalékkal, a szegedi 1-es körzetben 66,95 százalékuk, míg a budapesti 6-osban (VII., VIII., XIV. és XV. kerületek egyes részei) 66,03 százalékkal zártak.

A Fidesz-KDNP értelemszerűen ugyanezeken a helyeken teljesített a legrosszabbul. A bukott kormánypárti páros csak olyan aprófalvas régiókban produkált az átlagánál jobban, mint egyes Vas vagy Zala megyei körzetek, a Fejér megyei Sárbogárd térsége, illetve egyes, hagyományosan viszonylag erős észak-alföldi körzetük. A mátészalkai volt az egyetlen, ahol több mint a szavazatok felét kapta a Fidesz-lista, a szomszédos nyírbátoriban 49,15 százalékot értek el.

Volt viszont 14 olyan körzet, ahol a 30 százalék sem jött össze a Fidesz-listának. Ebből 12 budapesti, a további kettő a szegedi 1-es körzet, valamint a legrosszabb Pest megyei fideszes listás teljesítményt jelentő dunakeszi választókerület (itt található a gödi akkugyár is). A másik véglet a legjobb tiszás listás körzet, a fővárosi 5-ös, a Fidesz-listát a VI. és érintett XIII. kerületi szavazók negyede sem támogatta.

A Mi Hazánk két szomszédos dél-alföldi, a szerb határ közelében lévő választókerületben teljesített kifejezetten jól (csongrádi 2-es és Bács-Kiskun megyei 5-ös, kiskunhalasi körzet), itt 8,63 és 8,3 százalékokat ért el; előbbiben indult Toroczkai László pártelnök is egyéniben, aki a pártlistánál jobban szerepelt, 10,08 százalékot kapott. Még egy körzet volt, a balassagyarmati, ahol 8 százalék fölötti eredménnyel zárnak. A másik végletet a budapesti szereplésük jelentette, a 16 egyéni választókerületből négyben a 4 százalékot sem érte el a Mi Hazánk-lista.

A parlamentben be sem jutott listaállító pártok közül a DK csak két választókerületben ért el 2 százalékosnál jobb eredményt, két észak-budapesti körzetben, a Varju László-féle 12-esben és a Barkóczi Balázs-féle 13-asban (ez utóbbiban a fideszes Németh Balázs az utolsó órákig heves Németh-Barkóczi fej-fej mellett versenyfutását vizionálta az első helyért, ehhez képest végül ketten alig több, mint fele annyi szavazatot kaptak, mint a tiszás Müller Anna). Ugyanakkor 37 körzetben az 1 százalékos listás eredmény sem jött össze a DK-nak, a szabolcsi 6-os számú, nyírbátori körzetben a fél százalékot is éppen csak átlépték (0,54 százalék).

Az országos lista állításához törvényileg előírt egyéni jelöltnél alig többet indító Magyar Kétfarkú Kutyapártnak a 2 százalékot sem sikerült sehol elérnie, az 1 százalékot is csak 25 választókerületben lépték át. Két budapesti körzetben volt 1,9 százalék körüli eredménye a Kutyapártnak, míg Ózdon és három szabolcsi körzetben a 0,4 százalék sem jött össze nekik.