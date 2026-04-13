Akár húsznál több egyéni körzetben is lehetne fordítás, de reálisan hat-hét helyen van esély

A szabályok szerint mind a 106 egyéni választókerületben van egy-egy olyan szavazókör, ahol a választás napján nem számolják meg a leadott szavazatokat. Ezekben az úgynevezett számlálásra kijelölt szavazókörökben április 18-án, szombaton lesz szavazatszámlálás, ekkora a helyben leadott szavazatokhoz hozzáöntik a külképviseleteken leadott szavazatokat, valamint az átjelentkezők, tehát a más belföldi választókerületekben szavazók voksait.

Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

Ez azt jelenti, hogy azokban az egyéni választókerületekben akár meg is fordulhat az eredmény, ahol a vasárnap esti feldolgozottságnál – ez országosan 98,42 százalékot jelent – szoros az állás az első két helyezett között. Összesen 22 olyan egyéni választókerület van, ahol erre matematikai esélyt kínál erre az, hogy a szavazás napja után még várható maximális szavazatszám nagyobb, mint az első helyezett előnye a másodikkal szemben.

Természetesen ezek között vannak olyan helyek, ahol erre egyáltalán nincs reális esély, hacsak nem gondolunk nem a szinte minden még meg nem számlált szavazatot az egyik párt jelöltjére adták. A Fejér megyei 5-ös (sárbogárdi) körzetben például a fideszes Varga Gábor 2010 szavazattal vezet a tiszás Nagy Richárd előtt, és még akár 2047 szavazatot számlálhatnak meg – de ugyebár csak elméleti esély van arra, hogy ebből a 2047-ből Nagy 2011-et kapjon.

A legkisebb különbség a keszthelyi (Zala 2.) egyéni választókerületben van, ahol a tiszás Varga Balázs csak 59 szavazattal vezet a Lázár-államtitkár Nagy Bálint előtt, és itt még akár 4506 szavazatot is megszámlálhatnak majd.

Zala 02 Keszthely április 12. 18:30 Egyéni Feldolg.: 39,31% FIDESZ-KDNP Nagy Bálint 49,19% 9234 szavazat TISZA Varga Balázs 43,26% 8122 szavazat Mi Hazánk Kiss Ferenc 5,9% 1107 szavazat DK Liszkai Erzsébet 0,82% 153 szavazat MKKP Kókai Mátyás 0,63% 118 szavazat Jobbik Juhász-Bauer Ágoston Bálint 0,21% 39 szavazat Részvétel: 78,2% Érvényes: 18 773 Érvénytelen: 123 Bővebben a kerületről

Még három körzet van, ahol tiszás jelölt vezet kevesebb, mint 1000 szavazattal, és három olyan is, ahol a fideszes jelölt előnye kevesebb 1000-nél. A fideszes Süli János Pakson 138 szavazat előnyben van a tiszás Cseh Tamás előtt, itt akár még 2337 szavazatot is megszámolhatnak, ebből akár 1648 lehet a belföldi átjelentkezők és 389 a külképviseleti szavazók száma.

Tolna 03 Paks április 12. 18:30 Egyéni Feldolg.: 98,8% FIDESZ-KDNP Süli János 46,53% 19 476 szavazat TISZA Cseh Tamás 46,2% 19 338 szavazat Mi Hazánk Janecska Zoltán 6,12% 2562 szavazat DK Dobos Erzsébet 0,95% 399 szavazat A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt Szarka Sándor 0,19% 80 szavazat Részvétel: 77,44% Érvényes: 41 855 Érvénytelen: 258 Bővebben a kerületről

Egy másik tolnai körzetben, a dombóváriban Csibi Krisztina előnye 422 szavazat a tiszás Szijjártó Gábor előtt, itt még akár 2534 szavazatot számlálhatnak meg, a külképviseleti szavazók száma 457, a belföldi átjelentkezőké 1509 fő.

Tolna 02 Dombóvár április 12. 18:30 Egyéni Feldolg.: 99,11% FIDESZ-KDNP DR. Csibi Krisztina 46,31% 18 901 szavazat TISZA DR. Szijjártó Gábor 45,28% 18 479 szavazat Mi Hazánk Dúró Dóra 7,26% 2965 szavazat DK Takács László 0,84% 343 szavazat Jobbik Kecskeméti István 0,16% 66 szavazat A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt Csató Dániel 0,15% 60 szavazat Részvétel: 76,49% Érvényes: 40 814 Érvénytelen: 270 Bővebben a kerületről

A nyírbátori körzetben a fideszes Simon Miklós 137 szavazattal előzi a tiszás Barna-Szabó Tímeát, itt akár még 3416 szavazatot is megszámlálhatnak szombaton, a külképviseleti szavazók száma 385, a belföldi átjelentkezőké 1979 volt.

Szabolcs-Szatmár-Bereg 06 Nyírbátor április 12. 18:30 Egyéni Feldolg.: 98,86% FIDESZ-KDNP DR. Simon Miklós 46,99% 22 944 szavazat TISZA DR. Barna-Szabó Tímea 46,63% 22 770 szavazat Mi Hazánk Paré Attila 4,94% 2414 szavazat MKKP Tóth Tamara 0,44% 215 szavazat DK Farkas Kálmán 0,38% 188 szavazat Független Lakatos Attila 0,3% 147 szavazat Jobbik Dr. Kiss Sándor 0,26% 129 szavazat A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt Hupek János 0,05% 25 szavazat Részvétel: 73,73% Érvényes: 48 832 Érvénytelen: 548 Bővebben a kerületről

A huszonkét körzet egyébként egyenlően oszlik meg olyan szempontból, hogy 11-ben tiszás, 11-ben fideszes jelölt vezet. A fentieken túl három körzetben van még ezer szavazat alatt a különbség: Somogy 3-ban (Marcali) a tiszás Bakos Attila Csaba 500 szavazattal áll Móring József Attila előtt, Somogy 2-ben (Barcs) a szintén tiszás Benke József 874 szavazattal vezet Kelei Zita előtt, míg a baranyai 3-as, mohácsi körzetben Rózsahegyi Áron 889 szavazattal verte Hargitai Jánost. Ezekben a fordítás esélyét nem csak a nagyobb különbség rontja, hanem az is, hogy az átjelentkező és külképviseleti szavazók többsége jellemzően nem a Fidesz-KDNP-t támogatja.

Figyelemreméltó, hogy Gyopáros Alpár, aki négy éve a legjobb egyéni eredményt érte el, 71,22 százalékkal nyert, most a tizenegyedik legszorosabb győzelmet aratta, 1456 szavazattal vezet a tiszás Bóna Szabolcs előtt. Bónának fordításra azonban aligha van reális esélye, a körzetben 324 külképviseleti és 1446 átjelentkezős szavazó van.

Győr-Moson-Sopron 03 Csorna április 12. 18:30 Egyéni Feldolg.: 99,06% FIDESZ-KDNP Gyopáros Alpár 48,18% 25 381 szavazat TISZA Bóna Szabolcs 45,42% 23 925 szavazat Mi Hazánk Szilágyi József 5,41% 2850 szavazat DK Szabó Zoltán 0,49% 258 szavazat Független Samu Domonkos 0,24% 126 szavazat Független Mészáros Géza 0,21% 111 szavazat A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt Nagy Ferenc 0,06% 29 szavazat Részvétel: 82,87% Érvényes: 52 680 Érvénytelen: 293 Bővebben a kerületről

Az összes szoros körzet térképen: