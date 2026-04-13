Akár húsznál több egyéni körzetben is lehetne fordítás, de reálisan hat-hét helyen van esély

A szabályok szerint mind a 106 egyéni választókerületben van egy-egy olyan szavazókör, ahol a választás napján nem számolják meg a leadott szavazatokat. Ezekben az úgynevezett számlálásra kijelölt szavazókörökben április 18-án, szombaton lesz szavazatszámlálás, ekkora a helyben leadott szavazatokhoz hozzáöntik a külképviseleteken leadott szavazatokat, valamint az átjelentkezők, tehát a más belföldi választókerületekben szavazók voksait.

Ez azt jelenti, hogy azokban az egyéni választókerületekben akár meg is fordulhat az eredmény, ahol a vasárnap esti feldolgozottságnál – ez országosan 98,42 százalékot jelent – szoros az állás az első két helyezett között. Összesen 22 olyan egyéni választókerület van, ahol erre matematikai esélyt kínál erre az, hogy a szavazás napja után még várható maximális szavazatszám nagyobb, mint az első helyezett előnye a másodikkal szemben.

Természetesen ezek között vannak olyan helyek, ahol erre egyáltalán nincs reális esély, hacsak nem gondolunk nem a szinte minden még meg nem számlált szavazatot az egyik párt jelöltjére adták. A Fejér megyei 5-ös (sárbogárdi) körzetben például a fideszes Varga Gábor 2010 szavazattal vezet a tiszás Nagy Richárd előtt, és még akár 2047 szavazatot számlálhatnak meg – de ugyebár csak elméleti esély van arra, hogy ebből a 2047-ből Nagy 2011-et kapjon.

A legkisebb különbség a keszthelyi (Zala 2.) egyéni választókerületben van, ahol a tiszás Varga Balázs csak 59 szavazattal vezet a Lázár-államtitkár Nagy Bálint előtt, és itt még akár 4506 szavazatot is megszámlálhatnak majd.

Zala 02

Keszthely április 12. 18:30
Egyéni Feldolg.: 39,31%
  1. Nagy Bálint
    Nagy Bálint
    FIDESZ-KDNP
    49,19%
    9234 szavazat
  2. Varga Balázs
    Varga Balázs
    TISZA
    43,26%
    8122 szavazat
  3. Kiss Ferenc
    Kiss Ferenc
    Mi Hazánk
    5,9%
    1107 szavazat
  4. Liszkai Erzsébet
    Liszkai Erzsébet
    DK
    0,82%
    153 szavazat
  5. Kókai Mátyás
    Kókai Mátyás
    MKKP
    0,63%
    118 szavazat
  6. Juhász-Bauer Ágoston Bálint
    Juhász-Bauer Ágoston Bálint
    Jobbik
    0,21%
    39 szavazat
Részvétel: 78,2% Érvényes: 18 773 Érvénytelen: 123

Még három körzet van, ahol tiszás jelölt vezet kevesebb, mint 1000 szavazattal, és három olyan is, ahol a fideszes jelölt előnye kevesebb 1000-nél. A fideszes Süli János Pakson 138 szavazat előnyben van a tiszás Cseh Tamás előtt, itt akár még 2337 szavazatot is megszámolhatnak, ebből akár 1648 lehet a belföldi átjelentkezők és 389 a külképviseleti szavazók száma.

Tolna 03

Paks április 12. 18:30
Egyéni Feldolg.: 98,8%
  1. Süli János
    Süli János
    FIDESZ-KDNP
    46,53%
    19 476 szavazat
  2. Cseh Tamás
    Cseh Tamás
    TISZA
    46,2%
    19 338 szavazat
  3. Janecska Zoltán
    Janecska Zoltán
    Mi Hazánk
    6,12%
    2562 szavazat
  4. Dobos Erzsébet
    Dobos Erzsébet
    DK
    0,95%
    399 szavazat
  5. Szarka Sándor
    Szarka Sándor
    A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
    0,19%
    80 szavazat
Részvétel: 77,44% Érvényes: 41 855 Érvénytelen: 258

Egy másik tolnai körzetben, a dombóváriban Csibi Krisztina előnye 422 szavazat a tiszás Szijjártó Gábor előtt, itt még akár 2534 szavazatot számlálhatnak meg, a külképviseleti szavazók száma 457, a belföldi átjelentkezőké 1509 fő.

Tolna 02

Dombóvár április 12. 18:30
Egyéni Feldolg.: 99,11%
  1. DR. Csibi Krisztina
    DR. Csibi Krisztina
    FIDESZ-KDNP
    46,31%
    18 901 szavazat
  2. DR. Szijjártó Gábor
    DR. Szijjártó Gábor
    TISZA
    45,28%
    18 479 szavazat
  3. Dúró Dóra
    Dúró Dóra
    Mi Hazánk
    7,26%
    2965 szavazat
  4. Takács László
    Takács László
    DK
    0,84%
    343 szavazat
  5. Kecskeméti István
    Kecskeméti István
    Jobbik
    0,16%
    66 szavazat
  6. Csató Dániel
    Csató Dániel
    A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
    0,15%
    60 szavazat
Részvétel: 76,49% Érvényes: 40 814 Érvénytelen: 270

A nyírbátori körzetben a fideszes Simon Miklós 137 szavazattal előzi a tiszás Barna-Szabó Tímeát, itt akár még 3416 szavazatot is megszámlálhatnak szombaton, a külképviseleti szavazók száma 385, a belföldi átjelentkezőké 1979 volt.

Szabolcs-Szatmár-Bereg 06

Nyírbátor április 12. 18:30
Egyéni Feldolg.: 98,86%
  1. DR. Simon Miklós
    DR. Simon Miklós
    FIDESZ-KDNP
    46,99%
    22 944 szavazat
  2. DR. Barna-Szabó Tímea
    DR. Barna-Szabó Tímea
    TISZA
    46,63%
    22 770 szavazat
  3. Paré Attila
    Paré Attila
    Mi Hazánk
    4,94%
    2414 szavazat
  4. Tóth Tamara
    Tóth Tamara
    MKKP
    0,44%
    215 szavazat
  5. Farkas Kálmán
    Farkas Kálmán
    DK
    0,38%
    188 szavazat
  6. Lakatos Attila
    Lakatos Attila
    Független
    0,3%
    147 szavazat
  7. Dr. Kiss Sándor
    Dr. Kiss Sándor
    Jobbik
    0,26%
    129 szavazat
  8. Hupek János
    Hupek János
    A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
    0,05%
    25 szavazat
Részvétel: 73,73% Érvényes: 48 832 Érvénytelen: 548

A huszonkét körzet egyébként egyenlően oszlik meg olyan szempontból, hogy 11-ben tiszás, 11-ben fideszes jelölt vezet. A fentieken túl három körzetben van még ezer szavazat alatt a különbség: Somogy 3-ban (Marcali) a tiszás Bakos Attila Csaba 500 szavazattal áll Móring József Attila előtt, Somogy 2-ben (Barcs) a szintén tiszás Benke József 874 szavazattal vezet Kelei Zita előtt, míg a baranyai 3-as, mohácsi körzetben Rózsahegyi Áron 889 szavazattal verte Hargitai Jánost. Ezekben a fordítás esélyét nem csak a nagyobb különbség rontja, hanem az is, hogy az átjelentkező és külképviseleti szavazók többsége jellemzően nem a Fidesz-KDNP-t támogatja.

Figyelemreméltó, hogy Gyopáros Alpár, aki négy éve a legjobb egyéni eredményt érte el, 71,22 százalékkal nyert, most a tizenegyedik legszorosabb győzelmet aratta, 1456 szavazattal vezet a tiszás Bóna Szabolcs előtt. Bónának fordításra azonban aligha van reális esélye, a körzetben 324 külképviseleti és 1446 átjelentkezős szavazó van.

Győr-Moson-Sopron 03

Csorna április 12. 18:30
Egyéni Feldolg.: 99,06%
  1. Gyopáros Alpár
    Gyopáros Alpár
    FIDESZ-KDNP
    48,18%
    25 381 szavazat
  2. Bóna Szabolcs
    Bóna Szabolcs
    TISZA
    45,42%
    23 925 szavazat
  3. Szilágyi József
    Szilágyi József
    Mi Hazánk
    5,41%
    2850 szavazat
  4. Szabó Zoltán
    Szabó Zoltán
    DK
    0,49%
    258 szavazat
  5. Samu Domonkos
    Samu Domonkos
    Független
    0,24%
    126 szavazat
  6. Mészáros Géza
    Mészáros Géza
    Független
    0,21%
    111 szavazat
  7. Nagy Ferenc
    Nagy Ferenc
    A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
    0,06%
    29 szavazat
Részvétel: 82,87% Érvényes: 52 680 Érvénytelen: 293

Az összes szoros körzet térképen:

