Akár húsznál több egyéni körzetben is lehetne fordítás, de reálisan hat-hét helyen van esély

A szabályok szerint mind a 106 egyéni választókerületben van egy-egy olyan szavazókör, ahol a választás napján nem számolják meg a leadott szavazatokat. Ezekben az úgynevezett számlálásra kijelölt szavazókörökben április 18-án, szombaton lesz szavazatszámlálás, ekkora a helyben leadott szavazatokhoz hozzáöntik a külképviseleteken leadott szavazatokat, valamint az átjelentkezők, tehát a más belföldi választókerületekben szavazók voksait.
Ez azt jelenti, hogy azokban az egyéni választókerületekben akár meg is fordulhat az eredmény, ahol a vasárnap esti feldolgozottságnál – ez országosan 98,42 százalékot jelent – szoros az állás az első két helyezett között. Összesen 22 olyan egyéni választókerület van, ahol erre matematikai esélyt kínál erre az, hogy a szavazás napja után még várható maximális szavazatszám nagyobb, mint az első helyezett előnye a másodikkal szemben.
Természetesen ezek között vannak olyan helyek, ahol erre egyáltalán nincs reális esély, hacsak nem gondolunk nem a szinte minden még meg nem számlált szavazatot az egyik párt jelöltjére adták. A Fejér megyei 5-ös (sárbogárdi) körzetben például a fideszes Varga Gábor 2010 szavazattal vezet a tiszás Nagy Richárd előtt, és még akár 2047 szavazatot számlálhatnak meg – de ugyebár csak elméleti esély van arra, hogy ebből a 2047-ből Nagy 2011-et kapjon.
A legkisebb különbség a keszthelyi (Zala 2.) egyéni választókerületben van, ahol a tiszás Varga Balázs csak 59 szavazattal vezet a Lázár-államtitkár Nagy Bálint előtt, és itt még akár 4506 szavazatot is megszámlálhatnak majd.
Még három körzet van, ahol tiszás jelölt vezet kevesebb, mint 1000 szavazattal, és három olyan is, ahol a fideszes jelölt előnye kevesebb 1000-nél. A fideszes Süli János Pakson 138 szavazat előnyben van a tiszás Cseh Tamás előtt, itt akár még 2337 szavazatot is megszámolhatnak, ebből akár 1648 lehet a belföldi átjelentkezők és 389 a külképviseleti szavazók száma.
Egy másik tolnai körzetben, a dombóváriban Csibi Krisztina előnye 422 szavazat a tiszás Szijjártó Gábor előtt, itt még akár 2534 szavazatot számlálhatnak meg, a külképviseleti szavazók száma 457, a belföldi átjelentkezőké 1509 fő.
A nyírbátori körzetben a fideszes Simon Miklós 137 szavazattal előzi a tiszás Barna-Szabó Tímeát, itt akár még 3416 szavazatot is megszámlálhatnak szombaton, a külképviseleti szavazók száma 385, a belföldi átjelentkezőké 1979 volt.
A huszonkét körzet egyébként egyenlően oszlik meg olyan szempontból, hogy 11-ben tiszás, 11-ben fideszes jelölt vezet. A fentieken túl három körzetben van még ezer szavazat alatt a különbség: Somogy 3-ban (Marcali) a tiszás Bakos Attila Csaba 500 szavazattal áll Móring József Attila előtt, Somogy 2-ben (Barcs) a szintén tiszás Benke József 874 szavazattal vezet Kelei Zita előtt, míg a baranyai 3-as, mohácsi körzetben Rózsahegyi Áron 889 szavazattal verte Hargitai Jánost. Ezekben a fordítás esélyét nem csak a nagyobb különbség rontja, hanem az is, hogy az átjelentkező és külképviseleti szavazók többsége jellemzően nem a Fidesz-KDNP-t támogatja.
Figyelemreméltó, hogy Gyopáros Alpár, aki négy éve a legjobb egyéni eredményt érte el, 71,22 százalékkal nyert, most a tizenegyedik legszorosabb győzelmet aratta, 1456 szavazattal vezet a tiszás Bóna Szabolcs előtt. Bónának fordításra azonban aligha van reális esélye, a körzetben 324 külképviseleti és 1446 átjelentkezős szavazó van.
Az összes szoros körzet térképen: