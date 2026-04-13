Elvonóra ment Britney Spears

Britney Spears önként ment rehabra egy hónappal azután, hogy alkohol és drog fogyasztása után vezetett, és letartóztatták.

A 44 éves énekesnőnek három hét múlva kell megjelennie a kaliforniai bíróság előtt az ittas vezetés vádjával kapcsolatban. A kaliforniai autópálya-rendőrség a múlt hónapban kapta el Spearst, mert BMW-jével szabálytalanul és nagy sebességgel haladt az autópályán.

Britney Spears egy premieren 2019-ben. Fotó: VALERIE MACON/AFP

Az esetet követően Britney jogi képviselője a BBC-nek nyilatkozta: „Britney meg fogja tenni a megfelelő lépéseket és betartja a törvényt, és remélhetőleg ez lesz az első lépés a régóta esedékes változás felé, amelyre Britneynek szüksége van. (BBC)