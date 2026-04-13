Meglepetés: nem lesz roma listás képviselő a parlamentben

Kevés dologban értett egyet gyakorlatilag minden szakértő, pártállástól függetlenül a vasárnapi választás előtt. Az egyik ilyen az volt, hogy kedvezményes mandátumot szerez a roma nemzetiségi lista. A Fidesz által átalakított magyar választási rendszerben a nemzeti kisebbségek számára könnyített pályán biztosított képviselői hely a 2010-26 közötti állampárt pozícióit volt hivatott erősíteni.

A magyar választási rendszerben a választópolgárnak döntenie kell: vagy országos pártlistára, vagy nemzetiségi listára szavaz. Az előző országgyűlésben így lett képviselője a magyarországi németeknek – aki természetesen minden fontos ügyben a Fidesszel együtt szavazott.

A 2026-os választás előtt már látszott, hogy az új országgyűlésben nem lesz német képviselő. Olyan sokan iratkoztak le a német nemzetiségi névjegyzékből, hogy az matematikailag lehetetlenné tette a német képviselő megválasztását. A roma névjegyzékben viszont éppen ellenkező folyamatok zajlottak. Különösen a kampányhajrában volt feltűnő, hogy hirtelen nagyon megugrott a választópolgárok száma a roma nemzetiségi listán.

A több mint 40 ezer feliratkozó alapján gondolta azt minden szakértő, hogy Aba-Horváth István, aki az első helyen állt a roma nemzetiségi lista élén, be fog jutni a parlamentbe.

Az eredmények közel 99 százalékos feldolgozottságánál viszont ez már lehetetlen. A roma nemzetiségi listára mindössze 18 800 szavazat érkezett eddig, ami sehogy sem elég a képviselői hely megszerzéséhez. Ezek szerint a roma nemzetiségi névjegyzékben szereplők több mint fele el sem ment szavazni.