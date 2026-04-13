Találtunk egy statisztikát, amely alapján Menczer Tamás nem is szerepelt olyan rosszul

Több tucatnyi olyan fideszes politikus volt idén, aki már 2022-ben is indult egyéniben, közülük mindenkinek beszakadt a támogatottsága, de nem ugyanolyan mértékben. A legtöbbet azok tudtak esni, akiknél a 2022-es bázis viszonylag nagy volt, többen is mínusz húsz százalékpont körüli eredményt hoztak össze a négy évvel ezelőttihez képest.

És voltak a skála másik végén olyanok is, akik kisebbet buktak, de ez általában inkább csak annyit jelent, hogy 2022-ben sem sikerült már olyan jól a választás nekik egyéniben.

Infografikákra tettük a tíz-tíz csúcstartót, pozitív és negatív rekordereket, nagy bölények mindkét oldalon. Gyopáros Alpár eredménye esett vissza a leginkább, de ő még így is nyert. Szomorú lehet viszont Lezsák Sándor, Tállai András, Seszták Miklós, és nem nagy vigasz ugyan a vereségre, de visszaesés szempontjából kevésé lehet szomorú Menczer Tamás, Vargha Tamás és a mínusz tíz százalék fölé becsúszó Navracsics Tibor és Bóna Zoltán.







