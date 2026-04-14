A Kutyapárt baranyai szervezete már gyűjtést indított a kampánytámogatás visszafizetésére

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt nem éri el az 1 százalékos küszöböt a választáson, ezért nem kap több állami támogatást a működéshez, valamint vissza kell fizetnie a kampánytámogatást az államnak. Mivel a támogatást a párt teljes egészében kampányra költötte, így a visszafizetés jelenleg nem megoldható – írta a Facebookon az MKKP baranyai szervezete.

„Ha a NAV megindítja a behajtást, az a párt felszámolásához vezethet, és a fennmaradó összeget a törvény szerint a jelölteken és tisztségviselőkön hajthatják be”

– írták, hozzátéve, hogy ezt a terhet a magánszemélyek nem tudnák viselni, ezért gyűjtést indítottak. „A kampány támogatás jelentős része civil kezdeményezésekre, illetve olyan programokra ment, amelyek nem csak kampány célúak voltak, hanem valami értelmes dolgot adott is az embereknek. Ha minket támogatsz most, azzal ezeket a kezdeményezéseket is támogatod.”

Nagy Dávid, a párt listavezetője és lemondott pártigazgatója is posztolt, szerinte óriási kihívás előtt állnak, -680 millió forinttal indítják ezt az időszakot, ami nehezítő körülmény.

„Viszont innentől legalább az:

a Fidesz érdekei szerint akadályoztuk a kormányváltást és a

megélhetési politikusok vagyunk

hazugságok végre bebizonyosodtak, hogy a lejárató kampány részei voltak csupán, igazság alapjuk pedig nem volt.” Arról is írt, hogy nem fognak másra mutogatni, de lehet, hogy „az utolsó egyhetes intenzív fekete lejárató kampány” benne volt abban, hogy a párt ilyen eredményt ért el.

Nagy azt is írta, még nem tudja, hogyan oldják meg a mostani helyzetet, de meg fogják ugrani. „Én pedig immár nem pártigazgatóként, hanem a párt tagjaként maradok és segítek, amíg a baj el nem száll és nem folytatjuk a hiánypótló munkát onnan, ahol abbahagytuk. Hiszen az MKKP egy rendszerhiba. És egy szabadabb rendszerben végre tényleg kiteljesedhetne. Csak legyen szabadabb ez a rendszer. Kérlek.”