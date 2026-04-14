Ezüstöt és imalepleket lopott egy zsinagógából, letartóztatták

Letartóztatták azt a többszörösen büntetett előéletű férfit, aki egy zsinagógából lopott ezüstöt és hímzett imalepleket – írta közleményében a Fővárosi Főügyészség.

Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

A korábbi, ugyancsak vagyon elleni bűncselekmények miatt különös visszaesőnek minősülő 55 éves férfi január 16-án este bement egy VII. kerületi zsinagógába, és

a tóraolvasó emelvényen található ezüst adománytábla több részét letörte, majd a hímzett imaleplekkel együtt ellopta.

Az okozott kár meghaladta a 15 millió forintot. Az imaleplek az ügy másik gyanúsítottjához kerültek, aki az egyiket a VII. kerület, Klauzál téri piacon eladta.

A rendőrök azonosították és elfogták a két embert, a tolvajt jelentős értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás, társát pedig orgazda jellegű pénzmosás miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Előbbit egy hónapra letartóztatták azért, hogy ne szökhessen el és ne követhessen el újabb bűncselekményt.