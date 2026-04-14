Jon Stewart szerint az amerikaiaknak is az Orbán bukását ünneplő magyarok képeiből kell erőt meríteni

Bejárták a világot az április 12-én éjjel készült felvételek az ünneplő tömegről a Duna-parton, és sokan azt remélik, a magyar választás csak a kezdete valami nemzetközi hullámnak. Közéjük tartozik Jon Stewart is, aki külön blokkot szentelt a témának a Daily Show-ban.

Add, Uram, hogy átszakadjon a gát

– kezdte Stewart, aki aztán arról beszélt, hogy eddig ez egy „nagyon szar év volt”, mindenki kezd belefáradni Trump hiszterokormányzásába. De most van remény szerinte, és Donald Trump legyőzhetetlenségének nimbuszát is lassan szertefoszlatják a világpolitika eseményei.

Nem szabad behódolnunk a szomorúságnak. Meg kell őriznünk a fény, a remény és az oxigén pillanatait

– mondja Stewart, aki arra is kitér, hogy Trump és hívei megdöbbenésére megbukott ez az illiberális autokrata, aki ellenőrizte a médiát, megszállta a bíróságokat és manipulálta a választási folyamatokat,

mert a magyar emberek felálltak és azt mondták: ebből kurvára elég volt.

Végül Stewart felvételeket mutatott az ünneplő budapesti tömegről, és arra kérte a nézőit, merítsenek erőt ezekből a képekből.

Ezek most a magyarok. Mi még nem tartunk itt, de már kezdem hinni, hogy hamarosan odaérthetünk. Igyátok magatokba az ünneplésüket. Merítsetek vigaszt és erőt az örömükből

– narrálta a képeket Stewart, majd Hegedűs Zsolt táncához érve hozzátette, hogy „ez talán kicsit sok, de basszátok meg, akár még így is táncolhatunk.”