Maszkos bevándorlókat használhatott a görög rendőrség arra, hogy erőszakkal kitoloncoljon más bevándorlókat

A görög határvédelem rendszerszinten alkalmazhatott bevándorlókból toborzott „zsoldosokat” arra, hogy más bevándorlókat erőszakkal visszakényszerítsenek Törökországba az Évrosz folyó mentén húzódó határon – derül ki a BBC nyomozásából.

A belső rendőrségi dokumentumok és tanúvallomások arra utalnak, hogy ezt a gyakorlatot nem elszigetelt módon, hanem szervezetten, magas rangú tisztek utasításra végezték. A visszatoloncolások a nemzetközi jog szerint illegálisak, mivel megkerülik a menedékkérelem jogszerű elbírálását.

A feltárt esetekben azonban nemcsak jogi, hanem súlyos fizikai és szexuális visszaélések történtek, tanúk szerint a bevándorlókat rendszeresen megverték, kifosztották, megalázták, és egyes esetekben meg is erőszakolták őket.

A beszámolók, hivatalos jelentések és kiszivárgott jegyzőkönyvek alapján egyértelműen kirajzolódik, hogy a fekete maszkot viselő zsoldosok a görög hatóságokkal együttműködve hajtották végre az akciókat. Voltak rendőrök, akik elismerték, hogy „csónakosokat” toboroztak a műveletekhez, mert a koronavírus és a török hatóságokkal fennálló feszültség miatt veszélyesebb lett a rendőrök számára a művelet végrehajtása.

A zsoldosok jellemzően maguk is bevándorlók voltak, akiket kiszolgáltatott helyzetük miatt könnyen beszervezhettek. Egyeseket kényszerrel, másokat ígéretekkel vettek rá a részvételre. Jutalmul pénzt, más bevándorlóktól elvett értékeket, illetve olyan iratokat kaptak, amikkel továbbutazhattak Európában.

A kép illusztráció. Fotó: COSTAS BALTAS/Anadolu via AFP

Egy volt zsoldos részletesen beszélt arról, hogyan szervezték be: egy fogdából vitték el, majd egy görög tiszt felajánlotta neki a „munkát”.

„Úgy éreztem, kénytelen vagyok igent mondani”

– mondta. Feladatai közé tartozott a migránsok visszaszállítása, a csónakok ellenőrzése és a bizonyítékok eltüntetése. Állítása szerint kifejezetten kegyetlenül bántak az emberekkel, a rendőrök pedig rendszeresen begyűjtötték a pénzt és a telefonokat, miközben a zsoldosok megtarthatták az arab vagy török valutát. A brutalitást személyes beszámolók is alátámasztják, egy szíriai nő elmondta, hogy családját őrizetbe vették, majd maszkos férfiaknak adták át, akik kifosztották és megalázták őket. Egy másik férfi arról számolt be, hogy rendőrök verték eszméletlenségig, majd egy túlzsúfolt járműben szállították a határhoz, ahol gumicsónakokkal kényszerítették őket vissza a folyón keresztül.

Maria Gavouneli, a görög emberi jogi bizottság elnöke szerint a megállapítások „rendkívül jelentős” emberi jogi visszaélésekre utalhatnak. Szervezetük több mint 100 ilyen esetet rögzített 2020 óta. Bár az esetek száma csökkent, több tucat alkalommal nem görög állampolgárok is részt vettek bennük, legutóbb 2025 októberében. A görög miniszterelnök, Kiriákosz Micotákisz márciusban azt mondta a BBC-nek, hogy nem tudott a vádakról, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Görögország védi határait, és az európai vezetők nem akarják megismételni a múlt „hibáit” a „tömeges” bevándorlás engedélyezésével.