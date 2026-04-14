Méltatlanná vált hivatalára a Magyar Pétert trágár szavakkal gyalázó piliscsabai jegyző

Jegyző asszony vasárnap éjszakai nyilatkozata méltatlan a hivatalra, minden dolgozójára és ránk városvezetőkre is. Fenntartom a teljes elhatárolódást ettől a viselkedéstől, továbbá jelzem, hogy munkáltatóként és felelős vezetőként a kialakult helyzetben a szükséges jogi lépéseket már hétfőn – amint a tudomásomra jutott – megtettem

– írta közleményében Thumáné Kauzál Melinda, Piliscsaba polgármestere.

Megírtuk kedden, hogy a Népszava videót készített a Fidesz eredményvárójáról, melyben megszólalt a piliscsabai jegyző, Juhász Andrea is, aki a kérdésre, hogy mit ronthattak el, a következőt válaszolta:

„Nem rontottak el semmit. Az a baj, hogy a kis buzi Magyar Péternek hittek a választók, ennyi.”

Majd gyorsan folytatta: „Hát, persze, ha egyszer a Radnai Márkot szárazon nem bassza, de a másikat bassza, akkor buzi, nem? Vagy nem buzi?”

Aztán a biztonság kedvéért még hozzátette: „Egy országot ne irányítson egy buzi.”

A polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 64. §-a alapján intézkedett. A jogszabály értelmében méltatlanná válik az a kormánytisztviselő, aki olyan magatartást tanúsít – akár hivatali munkájával összefüggésben, akár azon kívül –, amely alkalmas a betöltött beosztás tekintélyének, a munkáltató jó hírnevének, illetve a közigazgatásba vetett bizalom súlyos rombolására.

A Telex beszámolt arról is, hogy Piliscsabán jelentős közösségi visszhangot keltett az ügy, és a legnagyobb helyi Facebook-csoportban még petíció is indult, amelyet folyamatosan írnak alá a helyiek. Juhász Andrea 2024-ben lépett hivatalba Piliscsabán, előtte Budapest Főváros Kormányhivatalának Hatósági Döntés-felülvizsgálati Osztályának vezetője volt.