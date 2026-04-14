Molotov-koktéllal támadt az OpenAI vezetőjének otthonára egy texasi férfi

Egy 20 éves texasi férfit azzal vádolnak, hogy Molotov-koktélt dobott Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatójának San Franciscó-i otthonára, és megpróbálta felgyújtani a cég központját is – írja a Reuters.

A támadást térfigyelő kamerák rögzítették, és az FBI szerint előre megtervezett akcióról volt szó. A gyanúsítottat, Daniel Moreno-Gamát a rendőrség őrizetbe vette, és nála egy saját maga által írt, „AI-ellenes” dokumentumot találtak. A hatóságok szerint ez a szöveg fenyegetéseket tartalmazott Altman ellen, és fontos bizonyíték lehet az indíték megállapításában.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója. Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

A rendőrség szerint Moreno-Gama Texasból utazott Kaliforniába a támadás végrehajtására. Letartóztatásakor több gyújtószerkezetet, kerozint és egy öngyújtót találtak nála, és a beszámolók szerint azt mondta a biztonsági személyzetnek, hogy fel akarja gyújtani az épületet, és ártani akar az ott tartózkodóknak.

Moreno-Gamát robbanóanyaggal elkövetett rongálás kísérletével, valamint nem regisztrált lőfegyver birtoklásával vádolják. Ha elítélik, előbbiért akár 20 évet, utóbbiért további 10 évet kaphat. Az ügyészség közölte, ha bebizonyosodik, hogy a támadások célja a közpolitika befolyásolása vagy tisztviselők megfélemlítése volt, az esetet belföldi terrorcselekményként kezelik. A nyomozás még korai szakaszban tart.