Rogánt, Kósát, Szentkirályit és Bánkit is lehúzná a Fidesz országos listájáról a pártgyűlésre készülő óbudai fideszes képviselő

Újra jelentkezett Junghausz Rajmund, a Fidesz újbudai önkormányzati képviselője, aki 2025-ban azért volt rövid ideig híres, mert Facebook-posztban kritizálta saját pártjának egyik vezetőjét, Semjén Zsoltot, amiért az ridegen nyilatkozott a gyermekvédelem világáról, mondván

nem ismeri a gyermekvédelmi világot és soha nem járt ilyen intézményben.

Junghausz megdöbbentőnek nevezte, hogy „a kereszténydemokraták elnökének ennyire nem jelent semmit a legelesettebbek világa." A posztja után meghívták a Karmelitába elbeszélgetni, de maradt fideszes képviselő.

Friss bejegyzésében Junghausz arról értekezik, hogy a Fidesz országos listáján jelenleg befutó helyen lévők közül szerinte kit nem szabadna bejuttatni az új parlamentbe. 24 nevet fel is sorol.

A posztot azzal indítja, hogy „Az országgyűlési választásnak nemcsak az eredménye, hanem az üzenete is világos." Helyzetértékelése szerint „A Fidesz középpárttá zsugorodott, pedig a szervezeti háttere és a politikai tartalmi mondanivalója ennél jóval többre predesztinálja. A párt kiválasztotta az ellenfelét, szépen felépítette, majd kikapott tőle."

Ezek után arra utal, hogy a Fidesz vezetése elszakadt a tagságtól:

„Félreértelmezett tekintélyelv miatt a vezetéséhez évek óta nem jutottak el a perifériáról a figyelmeztető jelzések. Elhitték magukról, hogy övék az összes eddigi pozitív eredmény, miközben elfelejtették, hogy az erejüket adó pozíció pont azoknak köszönhető, akik a támogatóik voltak és akiknek mondandója süket fülekre talált.”

Ezek után rögzíti, hogy a Fidesz újbóli megerősítése a célja:

„Célom, hogy ne legyen 4 év múlva egypártrendszer Magyarországon. (...) Most az is nagy feladat, hogy ne zuhanjon tovább a Fidesz megítélése a társadalomban.”

Ezek után, Orbán nevének említése nélkül határozottan megkritizálja a a párt alapvető és egyetlen kampányüzenetét, unintelligensnek titulálva azt:

„Ahhoz pedig, hogy növekvő pályára álljon, messze nem elég az ellenfél hibáinak mantrázása, nagyságrendekkel intelligensebb ajánlatra van szükség, mint a »Ne hagyjuk, hogy Zelenszkíj nevessen a végén«”.

A Fidesz önkormányzati képviselője ezután konkrétabb vizekre evez. Szerinte a párt jövőjének szempontjából komoly probléma, hogy az országos lista - ahonnan a képviselőik négyötöde be fog jutni - „nem a fiatalítás szándékát tükrözi", bár „a választás során sok agilis fiatal indult".

Szerinte az ellenzéki politizálás teljesen mást karaktereket kíván, „mint az alább felsorolt nevek."

És ezek után közli a szerinte felesleges jelöltek listáját. Amiben az az érdekes, hogy rajta van Rogán, Kósa Lajos, Szentkirályi és Bánki Erik vagy Menczer Tamás, de Orbán Viktor vagy Lázár János nem.

KÓSA LAJOS

NÉMETH SZILÁRD

LATORCAI JÁNOS

LEZSÁK SÁNDOR

JAKAB ISTVÁN

PAPP ZSOLT

MOHÁCSY ISTVÁN

BÁNKI ERIK

SZTOJKA ATTILA

SZENTKIRÁLYI ALEXANDRA

NÉMETH ZSOLT

DR. SELMECZI GABRIELLA

ROGÁN ANTAL

DR. MOLNÁR ÁGNES

DR. DEMETER ANDRÁS

KOVÁCS ZSOLT

MENCZER TAMÁS

MOLNÁRNÉ DR. LEZSÁK ANNA

FAZEKAS SÁNDOR

DR. MÁTRAI MÁRTA

FÓNAGY JÁNOS

TIBA ISTVÁN

TASÓ LÁSZLÓ

KONTRÁT KÁROLY

DR. KÁLLAI MÁRIA

A kritikus képviselő bízik abban, hogy „az április 28-án esedékes választmányi ülésen olyan döntéseket hoznak, amelyek tágabb perspektívából nézve is indokolhatóak lesznek.”

Junghausz egy nappal korábban még ennél is sistergősebb formában volt, egy hétfői bejegyzésében ugyanis ilyeneket írt Szenkirályi Alexandrának címezve:

„Szentkirályi Alexandra TikTok és Facebook sztár kiírta, hogy: »Most indul a nemzeti ellenállás! Ránk számíthattok, mi mindig itt leszünk veletek!« Kedves Alexandra! A nemzeti ellenállás tegnap megtörtént. Esetleg, ha tiszteletben tartanád minimum 1 napig a nemzet döntését. Tényleg nincs benned semmi szégyenérzet a választási eredmény kapcsán? Mégis miben számíthatnak rád a nemzeti ellenállók? Hogyan jutottunk el odáig, hogy sokak szerint Orbán lett az új Gyurcsány és a Fidesz az új MSZP? Láttad tegnap a Batthyány téri fiatalok örömét? 1998-ban és 2010-ben éltem át ezt az önfeledt győzelmi boldogságot. Velük szemben akarsz ellenállni? Micsoda politikai félreértés ez. Először, talán egy kis önkritikát gyakorolhatnál, felelősséget vállalhatnál.”

Azt a posztot ezzel a képpel illusztrálta: