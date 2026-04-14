Volt diák nyitott tüzet egy török középiskolában, 16-an megsérültek

Legalább 16 ember, köztük több középiskolás sebesült meg egy iskolai lövöldözésben a törökországi Sanliurfa tartományban kedden, az elkövető magával is végzett – írja az MTI.

Hasan Sildak, a tartomány kormányzója a sajtónak elmondta, a 19 éves lövöldöző az iskola egykori diákja volt. Hozzátette, 12 sebesültet a tartományban lévő Siverek körzet kórházában ápolnak, az egyik megsebesült tanár súlyos állapotban van.

Török források szerint a fiú többeket túszul ejtett, mielőtt végzett volna magával. Azt is írták, hogy az elkövető – akinek a motivációja egyelőre ismeretlen – reggel hatolt be az iskolába és válogatás nélkül lőtt a bent tartózkodókra.

Az ilyen jellegű incidensek viszonylag ritkák Törökországban, ahol helyi szervezetek becslései szerint egyébként több tízmillió lőfegyver van forgalomban, nagyrészt illegálisan.