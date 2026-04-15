A spanyol kormány úgy döntött, legalizálja félmillió illegális migráns helyzetét

A spanyol kormány jóváhagyta azt a tervet, amelynek keretében 500 ezer illegális bevándorlónak biztosítanak jogállást, aminek következtében legálisan dolgozhatnak. Pedro Sánchez miniszterelnök a kormánydöntést „igazságszolgáltatásnak” és Spanyolország számára elengedhetetlenül szükségesnek nevezte.

Sánchez arról írt, ezek az emberek már a mindennapi életük részét képezik. Spanyolország konzervatív ellenzéki pártja, a Néppárt (PP) azt ígérte, megpróbálja megakadályozni a legalizálást, amely szerinte jutalmazza az illegális bevándorlókat, és tovább ösztönzi a folyamatot.

A kormány terve szerint a dokumentumokkal nem rendelkező bevándorlók egyéves, megújítható tartózkodási engedélyt kapnak. Ahhoz, hogy jogosultak legyenek rá, a kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy már öt hónapja Spanyolországban élnek, és büntetlen előéletűek. A kérelmet április 16. és június vége között nyújthatják be.

Sánchez szerint a bevándorlók segítettek „megépíteni azt a gazdag, nyitott és sokszínű Spanyolországot, amilyenek vagyunk, és amire törekszünk”.

A miniszterelnök szerint ezekre a migránsokra szükség van a gazdaság és a közszolgáltatások fenntartásához, hiszen az ország népessége öregszik.

A Funcas nevű agytröszt becslése szerint Spanyolországban körülbelül 840 ezer migráns él papírok nélkül, túlnyomó többségük latin-amerikai. Az ellenzék szerint a kormány becslései tévesek, és körülbelül egymillió migráns jelentkezhet a programra. (BBC)