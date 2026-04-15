Garancsi István egy nappal a választás előtt szállt ki teljesen a Kopaszi Gát Zrt.-ből

Csak április 15-én jelent meg a Budapesti Értéktőzsdén az a társasági közlemény, amely a Kopaszi Gát Zrt.-ben bekövetkezett tulajdonosváltozásról számol be. Meglehetősen érdekes időzítéssel ment végbe a váltás, a dokumentum szerint április 11-én, tehát a választás és a Fidesz bukása előtti napon egy részvényeladási szerződés alapján a Market Asset Management Zrt. 16,5 százalékos tulajdonrésze az SSViridium Befektetési Kft. tulajdonába kerül. A részvények névértéke jelentős összeget képvisel, 696,3 ezer euró, jelenlegi árfolyamon számítva több mint 253 millió forint.

A Market Asset Management Zrt. Garancsi István és Scheer Sándorhoz köthető cég, közvetlen tulajdonosa ugyanis a Market Zrt. A Kopaszi Gát Zrt. új tulajdonosa pedig gyakorlatilag házon belülről jött, hiszen három éve alapított SSViridium Kft. egyedüli tulajdonosa Garancsi üzlettársa, Scheer Sándor.

Garancsi Istvánnak ez volt az utolsó adagnyi részesedése a Kopaszi Gátban, a mostani értékesítéssel hivatalosan teljesen kiszállt a cégből. Korábban a mai napig tulajdonosként szereplő Sinus Investment Zrt. is hozzá kötődött, de az 2024 végén a Continuum Vagyonkezelő Alapítvány tulajdonába került, ami Hernádi Zsolt vagyonkezelő alapítványa.

Az időzítés egyébként nemcsak azért érdekes, mert egy nappal a választás előtt, egy szombati napon született meg az adásvételi szerződés, hanem azért is, mert a sajtóinformációk szerint a választás hétvégéjén költözött be az irodaházba a MÁV-csoport egyik legnagyobb cége, a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a vállalat új, Budapart városnegyedben álló irodaházába, tudta meg a Telex.

A Válasz Online korábban a tulajdoni lapok és egyéb dokumentumok alapján írta meg, hogy a kiszemelt irodaházakat nem bérelni fogja a MÁV, hanem megveszi őket. Egészen pontosan az derült ki, hogy a magyar állam nagyjából 255 milliárd forintból vásárolt hat irodaházat a Budaparton, ebből a hatból kettőt kap a MÁV-csoport. A hat irodaházat az állam a Kopaszi Gát Zrt. egy leányvállalatától (vagy azzal együtt) vette meg.

A Kopaszi Gát Zrt. jelenleg elérhető legutóbbi, tehát 2024-es beszámolója szerint abban az évben több mint 18 millió eurós árbevétele volt, vagyis akkori árfolyamon számolva 7,3 milliárd forint, amiből a végén 8,8 millió eurós, vagyis 3,6 milliárd forintos tiszta profit maradt. A nyereséget azonban a tulajdonosok akkor nem fizették ki osztalékként, bent hagyták a cégben.

A Kopaszi Gát Zrt. tulajdonosi szerkezete a tulajdonosváltozás cégbírósági átvezetése után így fog kinézni: