HVG: A választás után 390 milliárdot osztottak ki egy informatikai tenderen

A választások után két nappal jelent meg annak az informatikai közbeszerzésnek az eredménye, amelyet 390 milliárd forintos keretösszeggel még 2025 márciusában hirdettek meg szerverek és tárolók szállítására – írja a HVG. A tendert a Digitális Kormányzati Ügynökség írta ki, amelynek 2025 februárja óta az Energiaügyi Minisztérium a tulajdonosi joggyakorlója.

A lap szerint versenyjogi szempontból aggályos lehet egy ekkora tender, amelyen több tucat informatikai vállalkozást hirdettek ki győztesként. A 4iG is nyert, mint az egyik vezető ajánlattevő.