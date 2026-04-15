HVG: A választás után 390 milliárdot osztottak ki egy informatikai tenderen

gazdaság

A választások után két nappal jelent meg annak az informatikai közbeszerzésnek az eredménye, amelyet 390 milliárd forintos keretösszeggel még 2025 márciusában hirdettek meg szerverek és tárolók szállítására – írja a HVG. A tendert a Digitális Kormányzati Ügynökség írta ki, amelynek 2025 februárja óta az Energiaügyi Minisztérium a tulajdonosi joggyakorlója.

A lap szerint versenyjogi szempontból aggályos lehet egy ekkora tender, amelyen több tucat informatikai vállalkozást hirdettek ki győztesként. A 4iG is nyert, mint az egyik vezető ajánlattevő.

Jászai Gellért, a 4iG elnöke
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA
