Két nappal a választás után elkezdte visszavonni a katonákat a Honvédelmi Minisztérium a kritikus infrastruktúrák őrzésétől

Két nappal a parlamenti választás és a Fidesz bukása után a vezérkari főnök elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúrákhoz korábban kirendelt katonák visszavonását, értesült a 444. Úgy tudjuk, egyelőre nem minden létesítményt hagynak magukra a katonák.

Mint ismert, Orbán Viktor a háborús pszichózissal végletekig átitatott kampányban már azt vizionálta, hogy az ukránok a Barátság kőolajvezeték blokádja után más magyar energetikai rendszert is megtámadnának, ezért február 25-én egy vészjósló hangulatú videóban bejelentette, katonák vonulnak ki a kritikus energetikai infrastruktúrához, hogy megvédjék azt. Közben pedig a kivezényelt katonák képe igazából csak a Fidesz nyers propagandacéljait szolgálta.

A kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítése, MOL Algyő Fotó: Kristóf Balázs/444

A jelek szerint csak két napnak kellett eltelnie a Fidesz történelmi veresége után, hogy a Magyar Honvédség bizonyos helyeken befejezettnek minősítse az őrző-védő feladatokat az energetikai létesítményeknél. „A Magyar Honvédség megkezdte a magyarországi infrastruktúrák és energialétesítmények megerősítése, illetve az őrzés-védelem fokozása kapcsán bevont állomány létszámának racionalizálását”, erősítette meg a Honvédelmi Minisztérium a 444 információt.

A tárca tájékoztatása szerint a kritikus infrastruktúrát üzemeltető cégek ugyanis időközben áttekintették és felülvizsgálták saját biztonsági intézkedéseiket, eljárásaikat, és saját erőből fokozták őrzés-védelmüket.

„Ennek értelmében a Magyar Honvédség 2026. április 15-től fokozatosan csökkenti az ebbe a feladatba bevont erőit, levonul azokról a helyszínekről, amelyeknél az Energiaügyi Minisztérium már nem tart igényt a katonai megerősítésre”, írták.

A tevékenységben ezidáig a magyar haderő 600 fővel vett részt.