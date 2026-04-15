Magyar Péter a közmédiában: Ennek a hazugsággyárnak a kormányalakítás után vége van

A Tisza vasárnapi választási győzelme után Magyar Péter szerda reggel bejutott a közmédiába, ami lehozta a választási kampányt úgy, hogy a legnagyobb ellenzéki párt elnöke egyszer sem szerepelt benne. Magyar reggel fél 8-tól a Kossuth rádióban kezdett – ebben az idősávban, csak péntekenként volt ott törzsvendég Orbán Viktor –, majd 8:10-től az M1 élő adásában szerepelt. Mindkét beszélgetés nagyon feszült hangulatú volt, Magyar sérelmezte azt a propagandát, amit az MTVA ellenük folytatott, a műsorvezetők pedig gyakran sérelmezték, amiért lepropagandázták őket, így egy nehezen követhető, kínos oda-vissza vágásokkal terhes, érdemi kijelentéseket alig-alig hozó beszélgetés lett mindkettő.

Kossuth rádió

Izgalmas kérdés volt, hogy a választási kampány végeztével a közmédia átáll-e normális üzemmódra vagy folytatódik-e a Magyar Péter-ellenes hangulat az MTVA-ban. A rádióinterjú első perceiben kiderült, hogy a Kunigunda utcában folytatják az utóvédharcot – igaz, ehhez az is kellett, hogy Magyar első monológja is kifejezetten konfrontatív legyen (ahogy aztán a többi is az volt).

„Utoljára több mint másfél éve, 2024. szeptember 26-án jártam itt, és ahhoz több mint 3,3 millió ember egészen példátlan felhatalmazása kellett, hogy újra beengedjenek (...) Mióta soha nem látott vereséget szenvedett az állampárt... néhányan próbálnak próbálnak úgy tenni, mintha ez szabad média lenne. Ettől függetlenül, a kormányalakítás után az egyik első lépés az lesz, hogy felfüggesztjük ennek a propagandamédiának a hírszolgáltatását”

– kezdte Magyar, aki szerint ez nem személyes ügy, hanem arról szól, hogy minden magyar ember megérdemel egy olyan közmédiát, ami a valóságot közvetíti, márpedig az MTVA-ban „kiszolgálták a kormányzat háborús őrületét, félelmet keltettek a gyerekekben, idős emberekben”, és ennek következménye kell, hogy legyen. Magyar azt mondta, hogy új médiatörvényre és új médiahatóságra lesz szükség, arról is beszélt, hogy a kormányzati propagandamédiában „olyan propaganda volt, amiért Göbbels vagy az észak-koreai vezető megnyalta volna a tíz ujját”.

A műsorvezető keményen beleállt az interjúba, ami kifejezetten szokatlan volt a korábban megszokott Orbán Viktor-rádiószereplések után. Magyar hosszú monológjai közben egyszer közbeszólt, hogy „én kérdezhetek mint riporter a sajtószabadság jegyében”, arról is beszélt, hogy „Magyar végig sértegeti ezt a céget, hallják 600 ezren”, és azzal védekezett, hogy ők nem tehettek arról, hogy abban a stúdióban a vendégek hazudtak. „Örülök, hogy olyan fontos lett ebben a helyiségben a sajtó szabadsága” – reagált Magyar, hozzátéve: ő soha nem hallotta, hogy ezeket a hazugságokat hallgatva a közmédia munkatársai bármikor közbeszóltak volna.

Amikor a műsorvezető szóhoz jutott, és érdemi kérdést tett fel, többek között arról kérdezte, hogy tervezik-e és hogyan tervezik hazahozni az EU-s pénzeket. Magyar elkezdett négy pontot felsorolni egy újabb nagy monológgal, a műsorvezető itt is igyekezett közbekérdezni. A beszélgetés egy pontján azt mondta: „mintha én valami bűnbak lennék, 600 ezren hallgatnak, szólítsa már meg a hallgatókat”, illetve azt is szóvá tette: „riporter vagyok harminchárom éve, miért támad engem folyamatosan?”. Magyar ugyanakkor többek között arról beszélt, hogy valódi programjuk van, és a propagandára a Fidesz-kormány által elköltött 600 milliárd forintnak sokkal jobb helye lenne például az egészségügyben.

Amikor érdemi kérdésekről volt szó, sok újdonság nem hangzott el: a Tisza korrupcióellenes intézkedéseket fogad el, csatlakozik az európai ügyészséghez, elkezdik a vagyonvisszaszerzést, 20 évre visszamenő vagyonosodási vizsgálatot ígért minden volt képviselő és családtagjai ellen. Kérdezték az energiabiztonságról, ezzel kapcsolatban három dolgot nevezett fontosnak: biztonságos ellátás, legolcsóbb ár és az, hogy „nemzetközi konfliktusok, ne adja isten, háború esetén is ellátható legyen az ország”.

A kormánynak 16 éve volt a diverzifikálásra, mondta még az energiabiztonságról, meg lehetett volna állapodni a horvátokkal az Adria vezetékről, ez nem történt meg. Amikor azt kérdezték, tárgyalt-e már Zelenszkij elnökkel a Barátság kőolajvezetékről, úgy válaszolt: „szerkesztő úr, én értem a viccet, néha szeretem is”, majd azzal folytatta, hogy ő nem beszélt Zelenszkijjel, de „Orbán Viktornak minden lehetősége és joga megvan” erre. Azt is mondta, hogy több mint egy hónapja felajánlotta Orbánnak, menjenek el, nézzék meg a Druzsbát, de ez nem történt meg. Sőt, „2015 óta nem járt Kárpátalján Orbán, akkor sem ment el, amikor Munkácsot orosz rakétákkal lőtték”.

A Mol sorsáról is kérdezték Magyart. Arra a kérdésre, hogy mi lesz a Mollal, eladják-e majd, azt válaszolta: épp ellenkezőleg, visszaveszik azt, amit Orbánék „elkótyavételtek”, példaként említette az MCC-nek adott részvényvagyont.

A folyamatosan feszült hangulatú interjú végén Antall Józsefet idézték mindketten, majd a műsorvezető azzal zárta a beszélgetést, hogy Antallt „ön olvasta, én meg találkoztam vele”, illetve hogy Magyart „a jövőről szerettük volna kérdezni egy tisztességes interjú keretében”.

M1, Ma reggel

A tévéstúdióban folytatta közmédia-szereplését Magyar. Itt ugyanúgy azzal kezdte, hogy nincs benne személyes sértettség, de „ennek a hazugsággyárnak a kormányalakítás után vége van”, hazugságokkal gyalázták őt, a családját, civileket, amire a műsorvezető azzal reagált, hogy a családját nem.

Amikor arról beszélt, hogy látta, történtek változások vasárnap óta, például élőben adták a hétfői sajtótájékoztatóját, a műsorvezető azt mondta: „tekintve, hogy az a tisztségének kijár”. Magyar sok szempontból magát ismételte a második adásban is. Azt mondta, a békéért fognak dolgozni, az a céljuk, hogy bebizonyítsák, semmi nem igaz azokból, amiket állítottak róluk. A műsorvezető egyik közbevetésére úgy reagált: „Megengedi, hogy befejezzem, ha már másfél évet vártam erre a mondatra?”

Megtartják a rezsicsökkentést, csak kiterjesztik a tűzifára. Az előző kormány négyszeresére emelte a rezsiszámlákban a rendszerhasználati díjakat, ami Mészáros Lőrincnek kedvezett, miközben több százezer gyerek él mélyszegénységben, és „miközben ebben a hazugsággyárban évente 160 milliárdot égettek el, vagy 20 milliárdot elégettek a nem létező Tisza-programról szóló hazugságra”, a kormány 2019 óta nem emelte a szociális tűzifakeretet. Mészárost nemcsak szóba hozta, hanem élő adásban azt mondta ki Magyarország leggazdagabb emberéről, hogy az íri, olvasni sem tud.

„Nem jogellenes eszközökkel nem fognak lépést tenni” - idézte Magyar hétfői szavait a műsorvezető a tervezett átalakításokról, változtatások. Ennek apropóján azt kérdezte: „Megváltoztatják a médiatörvényt, és utána függesztik fel a hírszolgáltatást? Mert addig nekünk kötelezettségünk a hírszolgáltatás”. Erre Magyar azt felelte: „Egyetértek, hogy önöknek nagyon sok kötelezettsége lett volna”.

A kérdésre, hogy megváltoztatják-e a médiatörvényt, azt mondta: törvényesen fognak eljárni. „És akkor bele fog szólni a közmédia munkájába?” - jött a visszakérdezés. „Én nem, ne keverjen össze Rogán Antallal”, felelte Magyar, aki szerinte hetente berendelte magához Várhegyi Attilát, illetve szóba hozta Papp Dániel MTVA-hírigazgató, akiről jogerős ítélet mondta ki, hogy hírhamisító.

Négy feltételeket teljesít a Tisza-kormány, hogy hozzájusson az uniós forrásokhoz. Ezt ismét felsorolta, uniós ügyészség, a nyomozó hatóságok függetlenségének visszaállítása, visszaadjuk a magyar sajtó függetlenségét, szabadságát, leállítjuk a propaganda tiltott támogatását. Megismételte, hogy évi 600 milliárd forintot költött a kormány aljas, hazug propagandára. A negyedik vállalásuk az akadémiai szabadság visszaadása, az egyetemi autonómia visszaállítása.

A műsorvezető kérdezte adókedvezmények, családpolitikai intézkedések megtartásáról vagy meg nem tartásáról. „Ha hamarabb behívtak volna, akkor hamarabb elmondtam volna”, felelte, és ismét elkezdődött a vita arról, hogyan viselkedett a közmédia. Magyar azt kérdezte, a műsorvezető nem érzi-e kellemetlennek, amit csinál, azt, hogy Rogán propagandáját olvassa fel, amire ő úgy válaszolt: „Mi semmilyen propagandát nem olvasunk fel, a közmédiában a közmédia műsorvezetői saját maguk készülnek fel”, és később is azt felelte Magyar egy közbevetésére, hogy senki nem mondott semmilyen kérdést adás közben a fülére.

Számos pozitív lengyel példát említett, például a 200-zal közlekedő lengyel gyorsvasútról, szembeállítva a MÁV állapotával. Megígéri, hogy lesz magyar gyorsvasút? Meg, Varsó és Budapest között lesz, mondta. Innen ismét áttértek az MTVA hírszerkesztési gyakorlatára, a nemzetközi hírekre, ami kapcsán Magyar azt mondta, hogy a vasárnapi választás bebizonyította: a magyarok sorsát nem Iránban vagy Amerikában írják, amire a kérdés az volt, hogy Ukrajnában írják-e, és Zelenszkij elnökről kérdezte. „Hogy bírja ki ezt Ön nevetés nélkül?”, reagált Magyar.

A beszélgetésben nagyon kevés konkrétum hangzott el, az egyik ilyen Magyarnak az a kijelentése volt, hogy augusztus végéig eldől, haza tudnak-e hozni az újjáépítési alapból 4000 milliárd forintot, és ha ez sikerül, azon dolgoznak, hogy a pénzt gyorsan és hatékonyan használják el. Arra a kérdésre, hogy ez mit jelent, azt válaszolta, hogy például az EU-forrásokból „nem lombkorona nélküli lombkoronasétányokat készítenek”.

Az interjú előtt

Magyar legutóbb 2024 őszén járt az MTVA Kunigunda utcai székházánál, de akkor nem kedvesen hívott vendég volt, hanem a közmédiában folyó Fidesz-propaganda ellen tüntető ellenzéki politikus, aki többek között egy tizenhat pontból álló követeléslistát ragasztott ki az épületre.

Az MTVA egyébként a mai beszélgetést – illetve azt, hogy Magyar mellett Toroczkait is behívták – úgy vezette fel, hogy a vasárnapi választás után teret adnak a pártok vezetőinek, hogy a közmédiában ismertessék a programjukat. Ami elég unortodox megoldás, hiszen hagyományosan ezt a választási kampányban szokták lehetővé tenni a politikusoknak.

Magyar 2024 októberében a Kunigunda utcában Fotó: Németh Dániel/444