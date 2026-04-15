Rémálom Alabamában: 86 éves francia nőt vitt el a bevándorlási hatóság, aki egy régi szerelme miatt költözött az Államokba

Egy 86 éves francia nő egy louisianai bevándorlási központban kötött ki, miután az események váratlan fordulatot vettek. Az idős nő tavaly költözött az Egyesült Államokba, hogy második esélyt adjon egy régi szerelmének, akit még a hatvanas években ismert meg. Az amerikai Belbiztonsági Minisztérium viszont „illegális francia bevándorlónak” tekinti, mivel 2025 júniusában lépett be az országba, és túllépte a 90 napos vízumát. A fia szerint azonban Marie-Thérèse éppen a zöldkártyájára várt, amikor őrizetbe vették, írja a BBC.

A nantes-i származású Marie-Thérèse helyzetéről a fia adott tájékoztatást, miután édesanyját április elején letartóztatták az alabamai Annistonban. „Megbilincselték a kezét és a lábát, mintha veszélyes bűnöző lenne” – mondta a francia Ouest-France-nak.

Légi felvétel egy raktárépületről, amelyet nemrég vásárolt meg az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hatósága (ICE). Fotó: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

A történet több mint fél évszázaddal korábban kezdődött. Marie-Thérèse még a hatvanas években ismerkedett meg Billyvel, egy amerikai katonával a saint-nazaire-i NATO-bázison. A férfi 1966-ban visszatért az Egyesült Államokba, a kapcsolat megszakadt, mindketten családot alapítottak.

2010-ben azonban újra felvették a kapcsolatot, később - már mindketten megözvegyülve - ismét egymásra találtak. A nő fia szerint „úgy szerették egymást, mint a tinédzserek”. Tavaly összeházasodtak, Marie-Thérèse pedig Alabamába költözött, és beadta a tartózkodási engedély iránti kérelmét.

A helyzete azonban bizonytalanná vált, amikor Billy idén januárban váratlanul meghalt. Nem sokkal később vita alakult ki közte és a férfi fia között az örökségről. A nő családja szerint a mostohafia megfélemlítette, és még az alapvető szolgáltatásokat - a vizet, az áramot és az internetet - is kikapcsoltatta nála.

Marie-Thérèse ügyvédhez fordult, de az amerikai bevándorlási hatóság, az ICE egy nappal a tervezett meghallgatás előtt letartóztatta. Gyermekeit a szomszédok értesítették. Arra nincs bizonyíték, hogy a mostohafia tett volna bejelentést ellene.

Az ügybe a francia külügyminisztérium is bekapcsolódott, a nő konzuli látogatást is kapott. Fia szerint édesanyja „harcos”, egyelőre jól viseli a helyzetet, de szív- és hátproblémái vannak.

„Az a legfontosabb, hogy kijuttassuk innen, és hazavigyük Franciaországba. Ilyen körülmények között, az egészségi állapota miatt, egy hónapot sem bírna ki” – mondta.

Az eset beleillik abba a szigorodó bevándorlási politikába, amely Donald Trump második ciklusának kezdete óta egyre hangsúlyosabb. Az ICE szerepe megnőtt, költségvetését bővítették, és kulcsszerepet kapott az okmányok nélküli bevándorlók felkutatásában és kitoloncolásában.

Marie-Thérèse fia szerint a történet „olyan, mint egy rossz amerikai film”.

„Minden reggel úgy ébredek, hogy azt mondom magamnak: ez nem lehet igaz, csak egy rémálom volt.”