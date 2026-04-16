A nemzeti konzultáció reklámozása miatt elmarasztalta a közszolgálati médiaszolgáltatót a Médiatanács

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. a közszolgálati televízió csatornáin (M1, M2, M4 Sport, M5, Duna és Duna World) a „Nemzeti konzultáció” ábra megjelenítésével 2025. november 1. és december 7. között folyamatosan megsértette a társadalmi célú reklám közzétételére, illetve más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi előírásokat - írta közleményében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.

A Médiatanács a fentiek miatt büntetéseket is kiszabott: a médiaszolgáltatót 1 millió 800 ezer, annak vezető tisztségviselőjét pedig a jogsértés ismételtségére tekintettel 25 ezer (!) forint bírsággal sújtotta.

Korábban mi is írtunk arról, hogy még az időjárás-jelentés közben is a Nemzeti Konzultációt reklámozza a közmédia. Ez volt egyébként az a konzultáció, amiről Orbán Viktor is elismerte, hogy mozgósítási célokra használják, egyben állami pénzen sulykolták az állampolgároknak, hogy a Tisza adóemelésre készül, de sehogy sem lehetett elvenni a közmédia kedvét a szabálytalan kampányolástól.