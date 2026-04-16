A rendőrség vizsgálja a Katy Perry elleni szexuális zaklatási vádakat

A Victoria állami rendőrség szerdai közleménye szerint a melbourne-i szexuális bűncselekményekkel és gyermekbántalmazással foglalkozó nyomozócsoport egy 2010-ben történt, feltételezett szexuális erőszak ügyében indított vizsgálatot. Rose a hét elején a közösségi médiában azt állította: „Katy Perry szexuálisan zaklatott engem a melbourne-i Spice Market nevű klubban. Kit érdekel, mit gondol erről.”

Perry képviselője közleményben utasította vissza a vádakat: „A Ruby Rose által a közösségi médiában terjesztett állítások Katy Perryről nemcsak teljes mértékben hamisak, hanem veszélyes, felelőtlen hazugságok is. Rose-nak dokumentált múltja van abban, hogy súlyos vádakat fogalmaz meg nyilvánosan különböző emberekkel szemben a közösségi médiában, amelyeket az érintettek rendre tagadtak.”

Aki nem tudná, ő Ruby Rose Fotó: Tommaso Boddi/AFP

Rose a Threadsen azt is írta, hogy tervezi, hogy hivatalos panaszt tesz az ügyben a rendőrségen. (Guardian)