Az afrikai oltási programnak is betesz az iráni háború

Tízmilliók életét mentette meg Afrika-szerte a védőoltási program az elmúlt két évtizedben, de a folyamat lassulóban van - közölte szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO), arra figyelmeztetve, hogy a támogatások csökkenése és az iráni fegyveres konfliktus veszélyezteti a programot.

A témáról szóló első átfogó jelentésében a WHO közölte, hogy több mint 500 millió afrikai gyermek részesült a rutinjellegű védőoltásokban 2000 óta, így évente több mint 4 millió halálozást akadályoztak meg. Afrikában összességében a védőoltások az elmúlt öt évtizedben több mint 50 millió emberéletet mentettek meg, és „az említett időszak alatt becslések szerint 60 évre nőtt a megmentett gyermekek születéskor várható élettartama”. Csak 2024-ben az oltások megközelítőleg 2 millió emberéletet mentettek meg a WHO szerint, amely szerint mérföldkövet értek el a járványos gyermekbénulást okozó polio enterovírus felszámolásában 2000-ben és az újszülöttkori tetanusz felszámolásában számos országban.

Az Afrikában évente több mint 400 ezer ember - többségükben öt év alatti gyermek - halálát okozó malária elleni védőoltást mostanra 25 országban vezették be. Mohamed Janabi, a WHO afrikai regionális igazgatója ezt „fontos tudományos és közegészségügyi áttörésnek” nevezte sajtótájékoztatóján. Figyelmeztetett is azonban, hogy a fejlődés egyenlőtlen, és egyes helyeken ténylegesen lassul, miután a koronavírus-világjárvány után megnőtt azoknak a gyermekeknek a száma, akik életükben egyetlen oltást sem kaptak.

Tíz országban a gyermekek 80 százaléka nem kapott semmilyen védőoltást.

Janabi elmondta: miután januárban az Egyesült Államok kivonult a WHO-ból, mintegy 40 százalékkal csökkent a külföldi finanszírozás. Felszólította az afrikai kormányokat, hogy növeljék az egészségügyi költségvetésüket az okozott hatás ellensúlyozása érdekében.

Az iráni fegyveres konfliktus is súlyosan érinti a fekete kontinenst, már „számos létesítmény generátorok segítségével üzemel” – mondta Adelheid Onyango, a WHO egészségügyi rendszerekért és szolgáltatásokért felelős afrikai igazgatója.