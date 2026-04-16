Magyar Péter miniszterelnöki irodája nem a Karmelitában lesz

„A TISZA-kormány alatt a miniszterelnök irodája nem a Karmelita Palotában lesz, hanem a Parlamenthez közeli egyik minisztériumi épületben.”

- írta Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A leendő miniszterelnököt már 2025-ben is kérdezték arról, megválasztása esetén beköltözne-e a Karmelitába, akkor úgy választolt, erről majd a politikai közössége fog dönteni.

Orbán Viktor egyébként 2014-ben döntött arról, hogy miniszterelnöki székhelyét a budai várban található Karmelita kolostorba teszi át, többmilliárdos átalakítások után végül 2019 januárjától használta.