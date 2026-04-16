Matolcsy György újabb videóval jelentkezett: szerinte abba kell hagyni a szűkösségről való beszélgetést, a bőség világa jön

A volt jegybankelnök, Matolcsy György váratlanul egy újabb videóval jelentkezett, amiben azonban sem a választások eredményére, sem pedig az MNB-alapítványok körül kialakult botrányra nem tért ki.

Fotó: Matolcsy György/YouTube

Helyette nosztalgiázva felidézte, hogy ők már 2018-ban kiszámolták, hogy a 2020-as évek lesznek az az évtized, amikor visszaköszön az 1970-es évtized második fele. Éppen ezért döntöttek úgy, hogy a 3,1 tonnás magyar aranytartalékot 110 tonnára növelik, igaz, ez a döntés meghozatalában nagyon ösztönző volt George Friedman magyar származású amerikai politológus. Szerinte ugyanis ötvenéves ciklusok vannak, amit Matolcsyék el is fogadtak és továbbfejlesztették a gondolatot. Friedman szerint ez ugyanis csak Amerikára érvényes, Matolcsyék azonban úgy gondolták, ez az egész világra érvényes.

Ezt követően beszédében arra helyezte a hangsúlyt, hogy minden magyarnak, minden magyar családnak, barátoknak és közösségnek bejöhet az, ha a jövőben pénzügyi függetlenségre törekszik. Ezért arra ösztönöz mindenkit, hogy vállalkozzon, legyen bátor, hiszen ha valaki képes 40 évet ledolgozni és alkalmazottként más valakinek hasznot termelni, akkor képes 3 évet rászánni egy saját vállalkozás felépítésére is. Az új világban, ami most beköszön, a vállalkozók nyerhetnek szerinte, a következő mondatainak újszerűsége pedig már-már a spanyolviasz feltalálásával érhet fel.

„De a vállalkozók közül is csak azok, akik vagy valami új, még nem létező vállalkozást indítanak, vagy valamit, ami létezik, azt sokkal jobban csinálják. Tehát egy rést kell találni a vállalkozóknak. Ez érvényes minden vállalkozásra, a turizmustól kezdve az egészségkörön át, az energiaiparig egyébként. Tehát az új világban újnak kell lenni, innovatívnak. Fel kell találni valamit, amiben jó az, aki vállalkozik arra, de annak valami másnak kell lenni, vagy sokkal, de sokkal jobbnak. Erre mondják, hogy már ebben a világban nem adhatod el a kávét. Nem kávét adsz el. Egy kávémárkához, egy kávézóhoz, kávézóhálózathoz való törzsi, érzelmi, szívbeli tartozást, érzelmet adsz el. Ez egy példa arra, hogy nem elég jónak kell lenni, nem elég jónak lenni, jobbnak kell lenni”, mondta.