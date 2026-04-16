Orbánék még a választások előtt leosztottak többmillió eurót a határon túlra

Több mint négymillió eurót hagyott jóvá a választások előtt a magyar kormány a focira Szlovákiában 2026-ra, a magyarkormány-barát sajtóorgánumnak is egymillió eurót meghaladó összeg jutott - írja a Napunk.

A választási kampányban a Fidesz azzal riogatta a határon túli magyarokat, hogy egy esetleges Tisza-győzelmet követően az új magyar kormány leállítja a külhoniaknak folyósított támogatásokat, tették ezt annak ellenére, hogy Magyar Péter többször megerősítette: nem fogja egy tollvonással leállítani ezeket a kifizetéseket. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának kedvezményezettjei között több olyan szervezet is található, amely szlovákiai magyar politikusokhoz köthető, több támogatott polgári társulásnak és szervezetnek kizárólag a magyar államtól kapott forrásokból áll össze a költségvetése. Ha az új magyar kormány elzárná a pénzcsapot, ezek a szervezetek bajba kerülnének. Akármi is lesz az eredménye a BGA Tisza általi felülvizsgálatának, nem mindenkinek kell aggódnia: március végéig ugyanis az alap felett rendelkező bizottság 26 határozatot hagyott jóvá, ezzel az Orbánékhoz lojális, a kormány képviselőivel jó kapcsolatot ápoló szervezetek idei működését tehát még biztosította a leköszönő kormány.

A Napunk forrásai szerint idén a szokásosnál korábban kapták meg a támogatás jóváhagyásáról szóló értesítést. A BGA határozataiból az derül ki, hogy általában tavasszal született döntés a pénzekről, ám az idén április és május helyett már februárban és márciusban megjelentek a dokumentumok.

A magyar állami forrásból folyósított támogatások legnagyobb kedvezményezettje a csallóközi fociakadémia. Az elérhető határozatok alapján 2026-ban a legmagasabb támogatást Világi Oszkár DAC Akadémiája kapta: a dunaszerdahelyi klub 2 337 662 eurót (900 000 000 Ft) kapott. A komáromi és a kassai klubok azonos összeget, 350-350 millió forintot vághatnak zsebre. Így 2026-ban a három fociakadémia összesen 4 155 844 euró (1,6 milliárd Ft) állami támogatásban részesül.

Orbán Viktor miniszterelnök a Mol Labdarúgó Akadémia megnyitóján Dunaszerdahelyen, mögötte Világi Oszkár klubtulajdonos Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A második legmagasabb támogatást a Pro Média Alapítvány számára hagyták jóvá. A magyar kormánymédia mintájára (és propagandájával) működő Ma7 médiacsalád fenntartója 2026-ban is 1 232 987 euró (474 700 000 Ft) magyar állami támogatásnak örülhet. ez az összeg már évek óta változatlan.

Tövv százezer eurónyi támogatást kapott több felvidéki magyar politikus alapítványa is. A határozatok alapján a komáromi Selye János Egyetem számára közel 600 ezer eurót (230 millió Ft) hagytak jóvá, az Eperjesi Egyetemen működő Magyar Nyelv és Kultúra Intézet működését 31 168 euróval tolták meg.