Tényleg visszavonul a politikától Navracsics Tibor

Már a választások előtt megígérte Navracsics Tibor, hogy ha egyéniben nem tud nyerni, akkor kilép a politikából. Márpedig nem tudott nyerni, Balatincz Péter traumatolólus simán verte a tapolcai körzetben.

Sajtófőnöke a Népszavának megerősítette:

a még pár hétig hivatalban lévő miniszter otthagyja a politikát és visszamegy tanítani az egyetemre.

A tárcavezetői Facebook-oldalát már le is szedte, nyilatkozni nem akart.

Navracsics politológusból lett politikus, az ellenzékben lévő Fidesz frakcióvezetője volt 2006 és 2010 között, kormányra kerülve pedig igazságügyi, majd rövid ideig külügyminiszter lett. 2014-től 2019-ig uniós biztos, majd 2022 és 2026 között közigazgatási miniszter lett.