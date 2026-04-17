Éhségsztrájkolnak a sajóbábonyi vegyipari cég dolgozói

Az SPL Europe Kft. dolgozói elkeseredettségükben pénteken demonstrációba és éhségsztájkba kezdenek, mondta a 24.hu-nak a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) vezetője, Székely Tamás.

A sajóbábonyi vegyipari cég tavaly nyár óta küzd a kifizetésekkel, és már az őszi kifizetéseket is csak részletekben egy másik cég utalta az indiai tulajdonú vegyipari cég helyett. Az SPL milliárdos veszteséget mutatott ki legutóbbi mérlegeiben.

Fotó: Google Maps

Végül a dolgozókat egy idő után állásidőre küldték, majd idén februárra gyakorlatilag leállt az üzem. Az e-cégjegyzék szerint február 13-án felszámolás alá került az SPL Europe Kft.

„A cég dolgozói december óta nem kaptak fizetést. Minden tartalékukat felélték. Nincs mit enniük. Teljesen el vannak keseredve. Nincs vesztenivalójuk, ezért döntöttek úgy, hogy pénteken demonstrációba és éhségsztrájkba kezdenek”– vázolta a jelenlegi helyzetet a VDSZ elnöke.

Többen azért nem tudnak új munkahelyet keresni, mert kilépő papírjaikat nem adta ki nekik a felszámoló. Felszámolásnál a dolgozóknak a Bérgarancia Alapból kellene megkapniuk az elmaradt bérüket, de nagyon nyögvenyelős a folyamat.