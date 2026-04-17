Király Nóra szerint sokan könyörögtek a Fideszben, hogy ne legyen gyűlöletkampány, de semmibe vették a kéréseiket

Király Nóra, a Fidesz bukott csepeli képviselőjelöltje is beállt a magyarázkodó fideszesek sorába. A politikus bocsánatot kért a gyűlöletkampányokért, de azt bizonygatta, hogy semmit sem tehetett a megvalósulásuk ellen.

Király azt írja a Facebookon, hogy nagy bajban lesz a Fidesz, ha ugyanazokkal az emberekkel akarja újraépíteni a pártot, akik miatt idáig jutottak. Szerinte nem mehetnek tovább a „kötelező feladatban kiadott uszítással, torz szembesítéssel, lejáratással, párton belüli fenyegetéssel és megfélemlítéssel”.

Király szerint sokan azért nem szavaztak a Fideszre, mert „elegük lett az elmúlt években kialakult közbeszédből, közhangulatból és a következmények nélküli országból. Tökéletesen igazuk van abban, hogy ez a mi felelősségünk.”

„Sokan, sokszor könyörögtünk, hogy ne ilyen kampány legyen, de szokás szerint semmibe vették a kérésünket. A saját embereink, segítőink közül sem találtunk olyat, aki azonosulni tudott ezzel a bénító kampánnyal. Mit vártunk vajon a bizonytalanoktól?”

Király Nóra Fotó: Németh Dániel/444

Posztja végén pedig bocsánatot kér mindenkitől, akinek az elmúlt évek gyűlöletkampányát el kellett viselnie.

Király posztja alatt az egyik kommentelő emlékeztette a politikust, hogy a kampányban többször hiába kérték tőle, hogy az óvodák és iskolák környékére ne rakjanak ki gyűlöletkeltő plakátokat. Király a kritikára azt válaszolta, hogy egyet értett a kéréssel, de sajnos nem volt olyan helyzetben, hogy megakadályozza a plakátok kihelyezését.