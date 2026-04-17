Óvadék ellenében szabadlábra helyezték a háborús bűnökkel vádolt ausztrál elitkatonát

Pénteken óvadék ellenében szabadlábra helyezte Ausztráliában azt a volt elitkatonát, akit Afganisztánban súlyos háborús bűnök elkövetésével vádolnak – írja az MTI.

Ben Roberts-Smith korábban megkapta a legmagasabb ausztrál kitüntetést, a Viktória-keresztet a 2010-es kandahári csatában a tálib harcosok ellen tanúsított bátorságáért. Idén április 7-én vették őrizetbe. Öt, háborús bűncselekménynek minősülő gyilkosságért kell felelnie, amiket 2009-ben és 2012-ben követett el.

Az ügy először 2018-ban került nyilvánosságra egy cikksorozatban, ami szerint ausztrál katonák fegyvertelen afgán foglyokat öltek meg. Roberts-Smith ezt tagadta. Letartóztatását egy ötéves nyomozás előzte meg, amely során az elit SAS egység több tagját is kihallgatták. A vád szerint ezek a vallomások azt mutatják, hogy több gyilkosságban is részt vett: egy civilt lelökött egy szikláról, majd később elrendelte lelövését, valamint személyesen megölt legalább egy foglyot. Ha bebizonyosodnak a vádak, életfogytiglani börtönbüntetést kaphat.