Trump hirtelen nagyon vallásos lett

Donald Trump néhány nappal azok után, nyilvánosan veszekedett Leó pápával, majd a keresztények számára sértő képet tett közzé a közösségi médiában – amelyen Jézusként ábrázolva látható az elnök –, hirtelen nagyon vallásosnak mutatja magát, írja a Politico. A Biblia ünneplése keretében jövő héten ugyanis nyilvánosságra kerül egy olyan felvétel, amelyen az amerikai elnök egy verset olvas fel az Ószövetségből. A felvétel egy 84 órás előadás része lesz a washingtoni Bibliamúzeumban, ahol közel 500 felolvasó nyolc napon keresztül felolvassa a szentírást a Teremtés könyvétől a Jelenések könyvéig. Trump nagyjából 2,5 percen keresztül fog felolvasni és jövő kedden kerül adásba.

Bunni Pounds, a bibliai esemény szervezője üdvözölte az elnök részvételét, és nem kívánt nyilatkozni a vitákról – bár megjegyezte, hogy az elnök felolvasása releváns lehet.

Donald Trump a Béketanácsában 2026. január 22-én Davosban. Fotó: Mandel Ngan/AFP

„Ez egy szentírás a bűnbánatról” – mondta Pounds. „Senki sem tökéletes közülünk.”

Az elnök olvasmánya, a Krónikák második könyve 7:14, az amerikai nyilvános vallási élet egyik leggyakrabban idézett verse, amely arra szólítja fel a hívőket, hogy „alázkodjanak meg, imádkozzanak, keressék az én arcomat… és térjenek meg gonosz útjaikról”.

A Fehér Ház pénteken kiadott egy nyilatkozatot, amelyben a kezdeményezést az amerikai történelem tágabb összefüggéseihez köti, hangsúlyozva a Biblia „kitörölhetetlen” szerepét a nemzet identitásának alakításában.

„Úgy vélem, történelmi jelentőségű, hogy egy hivatalban lévő elnök egy hosszú szentírási szakaszt olvas fel anélkül, hogy bármilyen kommentárt csatolna hozzá”, mondta Pounds.

Az elnök mellett a névsorban számos kabinettisztviselő és republikánus törvényhozó szerepel, köztük Pete Hegseth védelmi miniszter, Susie Wiles, a Fehér Ház kabinetfőnöke, Marco Rubio külügyminiszter, Doug Collins veteránügyi miniszter, Doug Burgum belügyminiszter, és Brooke Rollins mezőgazdasági miniszter.