Gyurcsány Ferenc (író) egy hét elteltével reagált a választások eredményére

„A mi világunkban, a nyugati civilizációban, minden, önmaga kizárólagos igazságát hirdető és arra igényt tartó hatalom előbb-utóbb önmaga vesztét is okozza”

– kezdte első érdemi posztját az április 12-i választások óta Gyurcsány Ferenc, aki újabb spirituális tanítóvá lényegült át. A volt miniszterelnök szerint azért bukott meg a hatalom, „mert ez az igény szembemegy a nyugati világ alapvető kulturális és társadalmi kódjával – azzal a mintázattal, amely a vitára, az értelmezés nyitottságára, a hatalom korlátozására és a konfliktusok intézményes kezelésére épül.”

Fotó: Bankó Gábor/444

Ezt lentebb bővebben is kifejti:

„Ez a valami a közös szellemi, erkölcsi, mentalitásbeli örökségünk. Sokszor mondjuk – egyébként nagyon helyesen -, hogy az európai, tágabb értelemben a nyugati kultúra, a hellén, zsidó, keresztény és a római örökségre épül. A hellén örökség legfontosabb eleme, hogy az igazság nem adott, nem végleges, az mindig vita tárgya. A zsidó gondolkodási hagyomány ehhez hozzáteszi, hogy az igazság soha nem megismerhető és teljesen soha nem birtokolható. A kereszténység bevezetett egy korábban nem létező különbséget, miszerint a hatalom nem egyenlő az igazsággal. Aztán tegyük hozzá, hogy a római jogi hagyomány pedig intézményt, szabályrendszert teremtett arra, hogy miként kezeljük a vitákat. A nyugati civilizáció pluralizmusigénye tehát nem liberális hóbort, még csak nem is önmagában vett erkölcsi norma, hanem történelmi, antropológiai örökség”

– így Gyurcsány, aki aztán oda lyukad ki, hogy „aki veri a mellét, hogy neki, és csak neki van igaza, aki erre épít politikai mozgalmat, pártot, rendszert, az lehet, hogy első lépésben akár arra is képes, hogy kiirtsa riválisait, de végül önmagát is felszámolja.”

És a poszt végén a slusszpoén: