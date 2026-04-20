7,5-ös erősségű földrengés volt Japánban, cunamiriadót adtak ki

Az első jelentések szerint 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Japán Ivate prefektúrájának vizeit, ami miatt cunamiriadót adtak ki az ország északkeleti partvidékének nagy részére. A rengés erősségét később 7,5-ösre módosította a Japán Meteorológiai Ügynökség. A Japán Meteorológiai Ügynökség előrejelzése szerint akár 3 méter magas cunamihullámok is elérhetik Hokkaido és Ivate prefektúrák csendes-óceáni partvidékét.

A földrengés epicentruma az ország keleti részén, Sanriku partjainál volt 10 kilométeres mélységben, de a rengést még Tokióban is érezni lehetett.

Sanae Takaichi japán miniszterelnök arra kérte a földrengés sújtotta területeken élőket, hogy keressenek magasabban fekvő területeket.

Az NHK japán közmédia szerint Aomori partjaitól mintegy 50 kilométerre szökőárat figyeltek meg, ami azt jelenti, hamarosan a cunami eléri a partot. (BBC, Japan Times)