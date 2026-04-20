Az egyik hangyásznál talált megnyugvást a Fővárosi Állatkertben az aranyfejű oroszlánmajmocska

„Közös szundi a Pálmaházban” – ezzel a felvezetéssel tette közzé azt a videót a Fővárosi Állat- és Növénykert, amin azt látni, hogy összebújik egy hangyász és egy aranyfejű oroszlánmajmocska a Pálmaházban.

„Még régebben írtunk arról, hogy hangyászaink túlzott érdeklődése nehezítheti a kismajom beilleszkedését új otthonába. Most viszont minden jel arra mutat, hogy a helyzet épp az ellenkezőjére fordult. A kezdeti ismerkedést és pár közös vacsorát követően hamar új mérföldkőhöz érkezett röpdelakóink kapcsolata. Szemfüles látogatóink észrevehetik, hogy a kismajom és a két dolmányos hangyászunk, Moana és Ricardo számos alkalommal, összebújva alszanak. Ez pedig nem csak a majmocska örömére vált, de láthatóan hangyászainknak sem okoz gondot, ők is nagyon élvezik a közös szunyókálásokat.”

Az állatkert bejegyzése szerint „feltételezhető, hogy a közeledés oka az, hogy a kismajom túl korán lett elválasztva az anyjától, ezért igényli, hogy odabújhasson valakihez”.