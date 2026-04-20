Kalapáccsal ment a Jézus-szoborra egy izraeli katona

Kalapáccsal zúzott szét egy Jézus-szobrot Dél-Libanonban egy megszálló izraeli katona. Tettét egy maronita keresztény faluban követte el, és bár először nem volt egyértelmű, hogy a közösségi médiában terjedő kép valódi-e, az izraeli hadsereg (IDF) vizsgálatot indított, és megállapították, hogy az eset tényleg megtörtént.

„Az IDF rendkívül súlyosnak ítéli a történteket, és hangsúlyozza, hogy a katona magatartása teljes mértékben ellentétes az alakulattól elvárt értékekkel”

- közölte az izraeli hadsereg. Mint hozzátették: segítenek a szobor helyreállításában.

Az eset egy Debel nevű maronita faluban történt, öt kilométerre az izraeli határtól - írja a Jerusalem Post.

A történteket Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök is elítélte: „A katonai hatóságok bűnügyi vizsgálatot folytatnak az ügyben, és megfelelően szigorú fegyelmi intézkedéseket fognak tenni az elkövetővel szemben” - írta posztjában.