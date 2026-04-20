Magyar Hang: Zajlik a vagyonkimentés az egyik Mészáros-cégnél, 4,4 milliárd vándorolt az oligarcha magántőkealapjába

Az elmúlt napokban mintegy 4,4 milliárd forintot vontak ki a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Envirotis Holding Zrt.-ből a Magyar Hang információi szerint. A lap úgy tudja, ez gyakorlatilag a cégcsoport szinte teljes likvid vagyona, nagyjából annyi pénz maradhatott a cégban, ami 2-3 havi bér kifizetését fedezi.

A holding tatai és oroszlányi cégeitől 200-300 millió forint értékben szállítottak el gépeket (elsősorban földmunka gépeket) és egyéb berendezéseket. A társaság alkalmazottainak pedig utasításba adták, hogy minden értékesíthetőnek tűnő gép értékét becsüljék fel egy leendő eladást meggyorsítandó.

Mészáros Lőrinc ünnepi pompában Fotó: Kondella Misi Photography/Flatlight Creatives Kft

„Ezzel lenullázták az Envirotist, innentől ez már egy zombi-cég, idő kérdése, hogy mikor szűnik meg. Ha a holding minden tagja bedől, akár 200-250 ember is utcára kerülhet” – idézi a lap az egyik volt dolgozót.

A Magyar Hang úgy tudja, a 4,4 milliárd forintot a Status Next Környezetvédelmi Magántőkealapba utalták, ami szintén Mészáros Lőrinc tulajdona. A vagyonmentés már a választások előtt elkezdődött, a 444 írta meg, hogy a V-Híd Vagyonkezelő Kft.-ből 3,39 milliárdot utaltak át a cég számlájáról Mészáros Lőrinc magánszámlájára