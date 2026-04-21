Budai Gyula a legjobb őrkutya: nem tudja, hogy még a Fidesz van kormányon, így máris számonkéri a Magyar-kormány mulasztásait

Budai Gyula

Aktív – mármint „aktív” korában a Fidesz-kormányzás utolsó korszakának egyik legnagyobb rejtélye volt, hogy mit csinál Budai Gyula. Hősünk ugyanis állandóan együtt mozgott Szijjártó Péter külügyminiszterrel, mármint annyira szorosan, hogy rendszeresen elkísérte radom külföldi útjaira és szinte az összes, a minisztériumi épületben tartott találkozóján és sajtóeseményen is ott ült a közelében, de SOHA NEM SZÓLALT MEG. Így sose derült ki, hogy mit csinálhat, amiben a névjegyén álló munkaköri leírása sem segített sokat, hiszen az „a szankciókból fakadó kihívások miatt szükséges gazdaságvédelmi intézkedésekért felelős miniszteri biztos” volt. Ez a némázás tényleg nem újságírós túlzás. Budai állandó, de szigorúan néma jelenléte nem csak nekünk szúrt szemet. Egy cégvezető barátom egyszer egy állami támogatás ünnepélyes átvétele miatt járt a Bem téri minisztériumban. Ezen az eseményen is ott kukult Budai, mire a barátom nem bírta tovább, pár perc elteltével odalépett hozzá és bemutatkozott, ami annyira meglepte a Néma Leventét, hogy alig tudta kimakogni a nevét.

De Budai most mégis megszólalt. És egyből igen erősre sikerült a megszólalása, a friss FB-posztja nyitányaként ugyanis ezzel csap bele a posztfideszes lecsóba

„Már több mint egy hét telt el a parlamenti választások óta, de: 1. Nincs 480 forintos üzemanyagár és áfa csökkentés, mint ahogy Magyar Péter ígérte márciusban.”

Köszönjük, a jelek szerint van nálunk jobb őrkutya, a független sajtónak innentől nincs feladata a kormány számonkérésével, hiszen Budai Gyula jobban csinálja, nincs ezen mit szépíteni, át is adom a stafétát. De ki meri elárulni neki, hogy még ő van kormányon, nem pedig Magyar Péter?