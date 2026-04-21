Gulyás Márton lihegése: elkészült az első műalkotás a rendszerváltásról és megmagyarázhatatlanul vicces lett

Gulyás Márton nagy levegőt vesz és.

Vannak azok a fajta, igazán nagy művek, amiket nem érdemes túlmagyarázni (míg másokat annál inkább). Ebbe az első csoportba tartozik water 1111-1 youtuber konceptuális videóműve, ami az első olyan érvényes és minőségi műalkotás, ami április 12-ére reflektál. A concept art legjava ez. A videón a Partizán teljes választási műsora tekinthető meg, de abból csak a levegővételek. 16 év szörnyűségeinek kimondhatatlansága, 16 év fullasztó tehetetlensége, a szavak értelmének eltűnése, a jelentés nélküli kommunikáció, minden benne van water 1111-1 mesterművében, ami hiába indít be összetett gondolatokat, primér szinten egyszerűen kurva vicces.

Szép munka, a lecke fel van adva azoknak, akik művészi eszközökkel fogják feldolgozni a XXI. század legfontosabb magyarországi történését.