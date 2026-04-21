Hova tűnt Lánczi Tamás és a Szuverenitásvédelmi Hivatal?

A közösségi médiában addig kifejezetten aktív Szuverenitásvédelmi Hivatal április 11-e óta nem posztolt a Facebookon, a hivatal nem kevésbé aktív elnöke, Lánczi Tamás pedig április 9-e óta nem adott hírt újabb fenyegető veszélyről, befolyásolási kísérletről vagy országvesztő ügynökről.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal honlapja legutoljára április 9-én frissült, akkor arról írtak, hogy „külföldi titkosszolgálatok által irányított, kiterjedt dezinformációs kampány zajlik a 2026-os választások befolyásolása és a magyar külpolitika kisiklatása érdekében”. Azóta semmi.

Mi történhetett április 11-e óta, ami miatt ezek a diabolikus folyamatok nem érdemelnek további elemzést?

A Szuverenitásvédelmi Hivatal feladata lenne, hogy több mint évi 6 milliárd forintból „az alkotmányos önazonosság védelme érdekében” feltárja és vizsgálja a más állam, valamint külföldi szerv vagy szervezet által végzett tevékenységet, ha azok Magyarország szuverenitását sérthetik vagy veszélyeztethetik.

Schiffer András és Lánczi Tamás Fotó: Németh Dániel/444

Netán a választások? De hát a törvény szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal független, csak jogszabályoknak van alárendelve, feladatkörében más személy vagy szerv által nem utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten és minden más intézmény, szerv, politikai párt, társaság, egyesület, jogi vagy természetes személy általi befolyásolástól mentesen látja el.