Micsoda szöveget dedikált a plakátjára az 1 százalékot elért DK-s, aki visszalépésre szólította fel a nála 55-ször több szavazatot kapó tiszást

Mucsi Tamás dedikál

Újra jelentkezett a választási kampány egyik bohókás félkegyelműje, a hódmezővásárhelyi körzetben induló - és vissza nem lépő - DK-s Mucsi Tamás. Mucsi arról lett híres 15 percre, hogy 3 héttel a választások előtt hosszú posztban követelte a nála nyilvánvalósan sokszor népszerűbb tiszás Ferenczi Gábortól, hogy lépjen vissza a javára. Cserébe azt ajánlotta fel neki, hogy lehet a titkára a parlamentben 4 évig. Ferenczi fura mód nem élet az ajánlattal, hogy utána a szavazatok közel 60 százalékát besörpörve vigye el a körzetet. A tiszás 35419 szavazatot kapott, a DK-s, aki azt írta, hogy a körzetben „nem tudna nyerni a tiszás jelölt, csak a DK-s”, 641-et, vagyis kevesebb mint egy ötvenötöd részét a győztesének.

Mucsi most arról posztolt, hogy valaki - állítólag - dedikálást kért tőle egy eredeti Mucsi-féle választási plakátra, a Csongrád megyei politikai zseni pedig ezt írta rá:

„Akkor érdemes politikával foglalkozni, ha jót akarsz tenni az emberekkel!”

A bejegyzéshez mellékelt fotókon sajnos nem látszik az állítólagos Milán, aki a posztert dedikáltatta.